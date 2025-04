Környezetbarát papírtermékeket dobott piacra egy magyar vállalkozás

Vajon lehet olyan minőségi papírterméket találni, amely nemcsak kényelmes és biztonságos, de még az ökológiai lábnyoma is kicsi? Hazánkban hamarosan akár egy új kulturális forradalom is kibontakozhat. Nem is akárhol kezdődhet a változás!