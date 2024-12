Hét feldíszített és kivilágított járművel december 2-án megkezdte ünnepi köreit a BKV fényflottája. Hat villamos a Hungária kocsiszínből gördült ki egymás után, a fényfogaskerekű pedig a városmajori megállóból indult el első útjára. Idén először kifutott a BKV első fényhajója is. A fényflotta járművei január 6-ig közlekednek.

Először 2009-ben jelent meg fényvillamos Budapesten, egy Ganz UV-t díszített fel a BKV. A mára már klasszikus Fényvillamos, az UV mellett az idén hat különböző típusú adventi villamos közlekedik Budapesten, szinte az egész várost behálózva és hozzájárulva a főváros ünnepi hangulatához.

Ünnepi díszítést kapott egy Tatra-szerelvény, amely az 1-es, a 14-es, a 17-es, a 41-es, az 56-os és az 59-es vonalán közlekedik, egy Ganz ipari csuklós (ICS), amely a 47-es és 49-es vonalán tűnik fel és egy korszerűsített csuklós villamos (KCSV), amellyel a 2-es és a 23-as vonalán lehet utazni. A típusjelölése miatt (TW6000) teve becenévre hallgató Hannoveri villamos adventi járata a 3-as, a 42-es, az 50-es és az 51A vonalán közlekedik, a fényekkel borított Siemens Combinoval pedig a 4-es és a 6-os vonalán lehet találkozni.

Fényfüzér került a Városmajor és a Széchenyi-hegy között közlekedő fogaskerekű (60-as villamos) egyik szerelvényére is. A legendás UV pedig nem csak eredeti útvonalán, a pesti rakparton jár, hanem szerte a városban feltűnik. Sokszor az útvonala is különleges lesz, hiszen megjelenik az összekötött vonalú 42-50-es vagy a 14-41-es viszonylaton is.

Fényflotta Budapesten Kép: BKV Zrt.

A járműveket csaknem százan díszítették az elmúlt hetekben a kocsiszínekben. A villamosokra összesen több mint 5 kilométernyi fényfüzér került, amelyeken nagyjából 120 ezer energiatakarékos és környezetbarát LED világít. Több jármű belső tere is ünnepi díszbe borult. A hagyományos Fényvillamos mennyezetére – a LED háló mellett – ismét felkerült az a 150 darab horgolt dísz is, amelyet a BKV egyik utasa ajánlott fel tavaly, a 150 éves Budapest tiszteletére.

Az adventi villamosokat Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója indította el a Hungária kocsiszínből. A BKV fényflottája Vízkeresztig, január 6-ig közlekedik. A járművek menetrendjéről a BKK weboldalán lehet tájékozódni.

Hétfőn este 18:30-kor, az idei év újdonságaként, elindult a BKV fényhajója is. A turisztikai járat egyedi szemszögből mutatja meg a főváros csodálatos látványát, történelmi helyszíneit, kiemelkedő építészeti alkotásait.

A késő délutáni körjárat és az esti sétajárat menetrendjéről a BKV weboldalán lehet tájékozódni. A BKV Mikulásbusza december 6-án indul, és 23-áig közlekedik a 105-ös, a 210-es, a 130-as, a 11-es, a 99-es és a 198-as autóbusz vonalán – adott hírt róla lapunkhoz eljuttatott közleményében a BKV Zrt.