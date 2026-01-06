A MÁV-csoport tájékoztatása szerint kedd reggel a télies útviszonyok miatt Volán-járataik megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is kell számítani.

A havas, jeges utak miatt Budapest agglomerációjában és Pest vármegyében több korai járat nem közlekedik, a szolgáltató későbbi indulással vagy pótló járatokkal biztosítja az utasok elszállítását.

Tolna és Baranya vármegyében, valamint a Mecsek térségében lehet a legnagyobb fennakadásokra számítani, de a keleti országrész déli területein is romlanak az útviszonyok. Borsod-Abaúj-Zemplénben, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Vas és Zala vármegyében a rossz útviszonyok miatt több település és megálló átmenetileg megközelíthetetlenné vált, így a járatok bizonyos szakaszokon nem érintik az állomásokat, illetve módosított útvonalon közlekednek.

A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon, Budapest és Tatabánya között a vonatokon kedden is elfogadják a buszokra érvényes menetjegyeket.

A társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális járatinformációkról, és számoljanak a megnövekedett menetidővel.

A részletekről ITT tájékozódhat.