Míg a nap első felében inkább a Dunántúlon voltak záporok, zivatarok, most már az ország középső részén is megjelentek nagyobb számban a konvektív cellák. Szekszárdon is jégesővel kísért felhőszakadás volt az elmúlt órákban. A vízelvezető hálózat nehezen küzdött meg a sok csapadékkal.

Az a látvány viszont, ami a 67-es úton autózókat fogadta félelmetes és megdöbbentő egyszerre. A videót Varga János készítette és küldte el a MetNet oldalára:

Budapest és környéke is ázott. Szentendrén jégeső volt felhőszakadással kísérve.