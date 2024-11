Új változásra lehetett figyelmes az, aki mostanság váltott új személyi igazolványra, ugyanis a hátoldalon már nem a Belügyminisztérium szerepel kiállító hatóságként, hanem a Miniszterelnöki Kabinetiroda – erre hívta fel a figyelmet a Dívány.hu.

Az apró változás magyarázata egy nemrégiben hatályba lépő kormányrendelet, amely módosította a miniszterek, nevezetesen Pintér Sándor és Rogán Antal hatáskörét.

Ez azonban nem volt túl váratlan, pár hónapja már többször is bele lehetett futni a hírbe, miszerint változások lépnek életbe a személyi okmányokkal kapcsolatban.

Ennek egyik eleme, hogy szeptember 2-től kezdve a Belügyminisztériumtól a Miniszterelnöki Kabinetirodához kerültek az okmányügyintézések, továbbá a hozzájuk kapcsolódó nyilvántartások és a különböző eljárások lefolytatása is.

Így az állampolgárok személyes adatait is a Rogán Antal által vezetett iroda kezeli.

Az egész változtatás hátterében pedig a digitális átállás folyamata húzódik meg, ezt maga Rogán és kabinetirodája szorgalmazta. Ennek eredménye az ősztől elinduló Digitális Állampolgárság Program (DÁP), melynek célja, hogy a papír és kártya alapú okmányok helyét fokozatosan átvegyék a digitális okmányok.

Emellett például az Ügyfélkapu is átalakul, és az ehhez tartozó applikáción hamarosan lehetővé válik egyebek mellett a közműszolgáltatások elektronikus számláinak és a vásárolt termékek garanciajegyeinek a tárolása is. Ezenfelül jövőre már külföldön is azonnal látni fogják az egészségügyi adatainkat, ha ellátásra szorulunk.