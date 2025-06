Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2025 februárjában hirdetett országos, nyílt építészeti tervpályázatot Szatmárcseke – Himnusz Emlékhely címmel, 35 millió forintos összdíjazással. A kiírás szerint a pályázat fő célja a Kölcsey Ferenc Himnusz emlékhely megtervezése, kialakítása, megformálása – írja a Magyar Építők. Szatmárcseke az ország északkeleti sarkában található, a Kölcsey-család ősi birtoka, ahol a költő is több évtizeden át alkotott, a Himnuszt is itt írta meg.

Szatmárcseke - Himnusz emlékhely terve Kép: Magyar Építők

Az új komplex kulturális intézmény három fő funkciót foglal majd magába a Kölcsey Ferenc Emlékkiállításon túl:

az új épület helyet ad az önkormányzat kötelezően ellátandó kulturális feladataiként a közművelődési közösségi színtérnek és a könyvtári szolgáltatóhelynek, a falu rendezvényeinek,

valamint turisztikai, látogatóközponti szerepet is betölt.

elvárás volt a helyszín nemzeti emlékhellyé nyilvánításához szükséges, nemzeti megemlékezésekre alkalmas méltó külső rendezvénytér kialakítása.

Kép: Magyar Építők

Harminchat terv közül választottak.

A pályázatra 36 építésziroda küldte be munkáját, a bírálóbizottság elnöke Lánszki Regő, országos főépítész volt, de Perényi Lóránt helyettes államtitkár is részt vett a zsűri munkájában, ahogy a helyi közösség képviseletében Csoma Zoltán, Szatmárcseke polgármestere is.

Szatmárcseke - Himnusz emlékhely Kép: Magyar Építők

Lánszki Regő díjátadó beszédében elmondta: arra törekedtek, „hogy az emlékhely egyszerre hordozza magában a hagyomány tiszteletét és a jövő építésének vívmányait.”

Az első díjat Turi Gergő (Triskell Épülettervező Kft.) pályaműve nyerte.

A második díjat Emődi-Kis Tamás,

a harmadik helyezést pedig, Sztranyák Gergely és Sztranyák Veronika (SZTR stúdió), valamint Varga Dániel pályaműve kapta.

Kiemelt megvételre került: