Bejelentés érkezett a Veszprém Szolgáltató Város társasághoz, miszerint valaki SMS-ben kapott értesítést hozzátartozója sírhelyének megváltásáról. A VKSZ egy Facebook-posztban hívta fel mindenki figyelmét arra, hogy a cég sem SMS-ben, sem levélben nem küld értesítést sírhely megváltással kapcsolatban, tehát csaló üzenetek terjednek.

A sírhelymegváltás esedékességét minden esetben kizárólag a sírhelyre kihelyezett matrica jelzi

– hívják fel a figyelmet. Kérik, ne higgyenek az ilyen jellegű üzeneteknek, és ha bizonytalanok, forduljanak a Temetőgondnoksághoz a hivatalos elérhetőségeken.

Az utóbbi időben több hasonló eset történt más szolgáltatók, cégek nevében – írja a veol.hu. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. nevében például hamis e-mail címről küldenek vízdíjszámlát. Az adathalászok nem csak SMS-ben, vagy e-mailben, hanem Messenger-üzenetekkel is próbálkoznak.