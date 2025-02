Orbán Viktor magyar miniszterelnök hangsúlyozottan gratulált a szélsőjobboldali Alternative für Deutschlandnak a választási eredményhez, de szokatlan módon figyelmen kívül hagyta a győztes CDU/CSU pártot - írja a The Guardian.

Orbán, aki a kampány utolsó heteiben Budapesten találkozott az AfD társvezetőjével, Alice Weidelrel kiemelte, Németország népe óriási számban szavazott a változásra. Szeretnék gratulálni Alice Weidelnek, hogy megduplázta az AfD szavazatarányát. Sok sikert és Isten áldja Németországot!

The people of Germany voted for change in immense numbers. I want to congratulate @Alice_Weidel on doubling @AfD’s share of the votes. Good luck and God bless Germany!