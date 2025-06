Végre van kire felnézni

A kormányfő a TV2 Tények című műsorában adott interjújának az elején Kapu Tiborról nyilatkozott először. Mint mondta, ő is örülne neki, ha egyszer egyben látná a Földet. Hozzátette, ha egyszer egy üzlet beindul, akkor azt megállítani nehéz, mivel az elmúlt egy-két évben is lett két Nobel-díjasa az országnak, most pedig egy űrutazója. A miniszterelnök hangsúlyozta: végre van egy ember, akire minden este felnéz minden magyar.

Orbán szerint az erősebb oldalon vagyunk, a Pride-ról pedig Brüsszel döntött

A NATO-ról is beszélt Orbán Viktor az interjúban. Mint mondta, miközben tavaly még Ukrajna felfegyverkezése volt a középpontban a NATO-csúcson, addig ez mostanra teljesen megváltozott. Szerinte saját magával kell a NATO-nak foglalkoznia, és nem azzal, hogy egy háborúba belekeveredjen. Úgy látja, most győztek és az erősebb oldalra kerültek, mivel egy olyan többség alakult ki a NATO-ban, Donald Trump amerikai elnök személyével, amely szerint az Oroszországgal való konfliktus világháborúhoz vezethet. Hozzátette, még nem sikerült odáig eljutni, hogy az oroszokkal tárgyaljanak.

Ugyanakkor úgy látja, nem jött az új seriff Brüsszelbe, ezért ott mindenki folytatni akarja a háborút.

Kijelentette: stratégiai és fundamentális okokból sem most, sem pedig a jövőben nem támogatja Ukrajna uniós tagságát. Leszögezte, hogy Ukrajna felvételével a háborút is felvennék az Unióba.

A kormányfő úgy látja, háborús veszélyt jelentene Ukrajna felvétele, mivel az ukránoknak szabad bejárása lenne Magyarországra, ami komoly belbiztonsági kockázatot jelentene.

A kormányfő ugyanakkor tett egy másik javaslatot az interjúban: az ő javaslata az, hogy kössenek Ukrajnával stratégiai megállapodást.

A szombati Budapest Pride felvonulásról azt mondta: ami történt az nem büszkeség, hanem balítélet.

Mint fogalmazott, az ország egyszer, a gyermekvédelmi népszavazással már döntött a Pride-ot illetően, erre pedig 2022-ben 3,7 millió ember nemet mondott. Szerinte a gendernek van támogatottsága Magyarországon, mivel a kormány álláspontját ugyanekkor több százezren nem támogatták, az ő álláspontja pedig ebben az ügyben nem fog megváltozni. Hangsúlyozta, hogy szerinte Brüsszelben döntötték el, hogy lennie kell Pride-nak, ebben az ügyben pedig megtalálták a fővárost.