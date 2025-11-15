A német nemzetiségi lista az elmúlt két parlamenti ciklusban biztos mandátumot jelentett a listavezető számára, amelyet eddig Ritter Imre töltött be. Ritter nyolc évig képviselte a német nemzetiséget az Országgyűlésben, szavazásai során pedig rendre a kormánypártok álláspontját támogatta – ami nem meglepő, hiszen korábban a Fideszben politizált.

A 2026-os választáson azonban már nem ő áll a lista élén.

Az MNOÖ közgyűlése úgy döntött, hogy Gallai Gergely nemzetiségpolitikai szakértő, Ritter korábbi kabinetfőnöke veszi át a listavezetői szerepet. Az önkormányzat közleménye szerint a váltás tudatos generációváltást jelképez, és azt mutatja, hogy a közösség nagyobb szerepet szán a fiatal, felkészült nemzetiségi szakembereknek.

„Megválasztása egyértelmű jelzés annak, hogy a magyarországi német közösség tudatosan épít a fiatal, felkészült, a közéletben már bizonyított nemzetiségi szakemberekre”

– fogalmazott az MNOÖ, amelyet a Telex szúrt ki. A közlemény szerint Gallai a fiatalabb generáció szemléletét, elvárásait és innovatív megközelítéseit képviselheti a parlamentben, miközben hidat teremthet a hagyományok és a modern társadalmi kihívások között.

Gallai után a lista második helyén Englenderné Hock Ibolya szerepel, a harmadik pozíciót Koch Emil kapta, őket pedig Schneider Richard és Werner Gábor követi - írja a 24.hu