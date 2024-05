A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az energiaár-növekedésből, továbbá a víz- és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadásaik ellentételezésére kapják az állami pénzt.

A 2024. évi egyszeri kiegészítő támogatás fajlagos összege 41 760 forint/fő.

A bevett egyházak részére a júniusi támogatással egyidejűleg folyósítják a többletforrást. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szerdán lépett hatályba, ahogy az is, amely módosítja az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló korábbi rendeletet.

A nem állami fenntartású intézmények is kiegészítő rezsikompenzációt kapnak bizonyos szolgáltatások után, az ellátottak létszáma alapján, és attól függően mekkora településen működnek.

A rezsikompenzációra – az egyházi fenntartó kivételével – a rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A nem állami fenntartó a támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani. Azt nem tudni, mindez pontosan mennyibe kerül, de a két rendelethez kapcsolódik két határozat – írja a 24.hu.

A nemzetiségi önkormányzatok intézményei sem maradnak ki

Azok alapján Varga Mihály pénzügyminiszternek a két cél végrehajtásához szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tennie.

A kormány harmadik határozata szerint a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények is kapnak egyszeri kiegészítő költségvetési támogatást, éppen akkorát, mint egyháziak. Ezt be is árazták.

Varga Mihálynak – a miniszterelnök általános helyettese, Semjén Zsolt bevonásával – kell gondoskodnia arról, hogy biztosítson erre 910 millió forintot a költségvetésből. Szintén az ő feladata, hogy legyen 20 millió forint többletforrás az Országos Roma Önkormányzat támogatására.