A Budapesti Közművek flottáját érintő néhány éve indult átfogó korszerűsítés mellett a nagyméretű célgépek (hókotró, Főkert- BDK kosaras emelői) esetenként meghibásodhatnak, vagy éppen a kedvezőtlen időjárási, vagy forgalmi helyzet miatt mozgásképtelenné válhatnak. Az új műszaki mentő segítségével azonban a bajba jutott járművek csak rövid ideig akadályozzák a forgalmat a fővárosi utakon – olvasható a Budapesti Közművek sajtóközleményében.

A Budapesti Közművek új műszaki mentőjének önsúlya több mint 31 tonna, 12 keréken közlekedik, és egy 12809 köbcentiméteres, 510 lóerős motor hajtja.

A jármű képes elvontatni saját súlyát és egy daru segítségével akár egy 15 tonnás bajbajutott nagyméretű gépet is fel tud emelni. A járműóriás nem szilárd útburkolatú talajon is könnyen stabilizálható, a speciális, éjjeli mentési feladatokra is felkészítve rendelkezik bőséges külső fényforrással is.

Az új műszaki mentő járművet a Budapesti Közművek saját forrásaiból, Uniós közbeszerzési eljárás keretében vásárolta meg.

A jármű műszaki jellemzőinek és speciális, sokoldalú felszereltségének köszönhetően fővárosi, de országos viszonylatban is ritkaságnak számító mentési képességekkel rendelkezik. Ezért a Budapesti Közművek kapcsolatban áll a szóba jöhető közszolgáltatókkal, és a jármű szabad kapacitásainak keretében műszaki mentési szolgáltatást végez, így hozzájárulva a fővárosi és hazai közszolgáltatások zökkenőmentes fenntartásához.