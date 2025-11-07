Máthé László, a Kútház Kávézó egyik tulajdonosa az Agrárszektornak elmondta: a matcha körüli felhajtás miatt japán beszállítójuk az elmúlt időszakban többször készlethiányra hivatkozott, legutóbb pedig áremelést helyezett kilátásba, pedig az italok készítéséhez szükséges prémium minőségű matchapor eddig sem volt olcsó.

Bár a matchát ma már a japán teakultúrához kötjük, eredetileg Kínából származik, ahonnan buddhista szerzetesek révén került Japánba. A japán matchakultúra évszázadokon át a minőséget, tisztaságot és harmóniát közvetítette, és mind a matcha elkészítése, mind az alapanyagát adó tencha tea termesztése szigorú szabályokhoz kötött.

A tealeveleket nem áztatják, hanem magukat a leveleket fogyasztjuk, amelyeket gránit őrlőkövek között, nagyon lassú fordulaton őrölnek. Ez fontos, hogy a levelek ne melegedjenek fel, és megőrizzék értékes beltartalmukat. Az ültetvényeket árnyékolják is, így alakul ki a matcha jellegzetes umami íze és magas L-teanin-tartalma, valamint élénk, vibráló zöld színe, ami a prémium minőség jele.

A matchának két fő típusa van:

a ceremoniális, első szedésből származó élénkzöld matchát ajánlják italokhoz, míg a kulináris, későbbi szedésből származó, sötétebb zöld por főzéshez, süteményekhez, turmixokhoz alkalmas.;

a boltokban kapható nagyobb mennyiségű matcha jellemzően a kulináris minőséghez tartozik, ezért belőle készített ital nem lesz autentikus.

A prémium matchát 5-10 mikrométeres szemcsékre őrlik, míg a gyengébb minőség akár 100 mikrométeres is lehet, ami érezhetően befolyásolja az állagot. Az autentikus fogyasztók a prémium port 80 milliliter 80 fokos vízzel, önmagában, tej vagy növényi ital nélkül habosítják fel.

Az elmúlt években a matcha népszerűsége a közösségi médiában futó trendek miatt ugrásszerűen nőtt.

Megjelentek az epres, mangós, feketecseresznyés, látványos italok, gyakran gyengébb minőségű porból készítve, ami a prémium ár ellenére nem adja az igazi ízt. Sok helyen nem tartják tiszteletben a készítési rituálét sem: a teaport bambuszecsettel, lassan habosítva kell elkészíteni, míg a fém tejhabosító csökkenti az antioxidáns-tartalmat.

A japán termelők csak korlátozott mennyiséget tudnak előállítani, így a prémium matcha iránti keresletnél várólisták alakultak ki. A Sazen Tea például korábban 20-30 doboz rendelését engedélyezte, ma már ezt korlátozzák, és áremelésre készülnek.

A piac a hiányt hamisítványokkal és alternatív alapanyagokkal próbálja kezelni, például spirulinával, japán édesburgonyával vagy kéklevelű pillangóborsó-teával, amelyek látványos italokat adnak, de nem pótolják a matcha élettani hatását.

A japán termelők számára a matcha nem csupán árucikk, hanem hagyomány és identitás kérdése. Nehezen viselik, hogy a több száz éves kultúra a közösségi médiában futó trenddé silányul, miközben a hamisítványokból származó haszon sem náluk csapódik le. A prémium ceremoniális matcha ára ma már 20–30 grammos dobozban 13–26 ezer forint között mozog, derül ki a cikkből.