Egy évvel a 2026-os országgyűlési választás előtt a Republikon Intézet kutatása alapján a teljes népesség 32 százaléka szavazna a Tisza Pártra, 3 százalékkal többen mint márciusban. A Fidesz-KDNP egy százalékpontot erősödött, 28 százalékra, így a teljes népesség körében jelenleg 4 százalékponttal vezet Magyar Péter pártja.

A pártválasztók körében az állás 39-35 a Tisza javára, ami egy százalékpontot erősödött. A Fidesz-KDNP változatlanul 35 százalékon áll.

A harmadik és a negyedik helyen a Mi Hazánk és a DK szerepeltek áprilisban, a Mi Hazánk egy százalékpontot erősödött a teljes népesség, és 2 százalékpontot a pártválasztók körében, a támogatottsága így 6, illetve 8 százalékon áll, amivel visszatért a dobogóra.

A Kutyapárt 1 százalékpontot veszített a teljes népesség körében, ahogy a Momentum is. A Párbeszéd a teljes népesség és a pártválasztók körében is 2-2 százalékon áll, a Jobbik és az MSZP támogatottsága is 1-1 százalék, az LMP áprilisban 0-0 százalékon állt, továbbra is a választók 1 százaléka szavazna egyéb pártokra.

A bizonytalanok aránya jelentősen csökkent, 23-ról 18 százalékra.

A Republikon Intézet megemlíti, hogy az elmúlt hónapban erősödött az a narratíva, hogy 2026-ban a kormányváltó erőre, ebben az esetben a Tisza Pártra kell szavaznia az ellenzékieknek, hogy 2030-ban ismét a kedvenc pártjukra szavazhassanak.