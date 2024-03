Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Nehéz éves költségvetésről beszélni magyar filmek tekintetében. Szinte lehetetlen egy átlagot meghatározni, hiszen óriási különbségek vannak adott a filmes produkciók keretei között.

Jelenleg fikciós mozifilmeknél Magyarországon 120 millió forint a legalsó határ, amely a Nemzeti Filmintézet Inkubátor programjának köszönhetően valósul meg.

A kezdeményezés különlegessége, hogy olyan fiataloknak nyújtanak szakmai és anyagi támogatást, akik még nem készítettek egész estés filmet. A szűkösnek mondható kerettel próbálják ösztönözni a filmkészítőket a minél kreatívabb megoldásokra. A beérkezett pályázatok közül szakmai előzsűri választja ki a továbbjutó filmterveket. A kiválasztott projektek 3 millió forint forgatókönyv-fejlesztési támogatásban részesülnek. Majd több mint fél év áll az alkotók rendelkezésére a forgatókönyvek megírására, a program nyertesi végül tovább fejleszthetik forgatókönyveiket a Filmintézet támogatásával és gyártási támogatásra pályázhatnak.

A program 2015 óta sikerességnek örvend, hiszen az elmúlt 8 évben 22 nyertes pályázó alkothatta meg filmjét. Többek között olyan művek születtek általa, mint Hartung Attila FOMO című filmje, valamint Breier Ádám Lefkovicsék gyászolnak című alkotása, amely február 22 óta megtekinthető a magyar mozikban.

Természetesen van másik véglet is. Ahogy már korábban írtuk március 15-én került a mozikba Lóth Balázs a Most vagy soha! című történelmi kalandfilmje, amely már 6,5 milliárd forint állami támogatásból valósult meg.

Hogyan is rúghat ekkorára a keret?

Nincsenek egyszerű helyzetben a filmkészítők, ha a felvétel körülményeiről van szó. Kezdve már a forgatás helyszínével is, hiszen nem mindegy, hogy a filmfelvétel stúdióban vagy külső helyszínen valósul meg. Stúdió használata során bérleti díjat számolnak fel a legtöbb esetben, a kültéri forgatásához pedig általában akár egy egész utca lezárása szükséges annak érdekében, hogy zavartalanul tudjon lemenni az adott forgatás.

Extra költségnek számít, ha a rendező egy adott korba akarja visszarepíteni a nézőt. Ilyenkor gondolni kell különböző kosztümökre, esetleg lovakra vagy más állatokra, a helyszín korhűvé alakítására stb. Nem elhanyagolható tényező a színészi munka megfizetése sem, hiszen nem lehet minden filmkészítőnek akkora szerencséje, hogy szívességből vagy önkéntes alapon tud szerződtetni művészeket.

Ebben az esetben felmerülhet még a színészek elszállásolása is, amely illendő a film bemutatásának idejére is biztosítani.

Ha egy filmkészítő be akarják biztosítani a kasszasikert, akkor kénytelen neves színészeket is beválogatni a filmbe, amely szintén nem az olcsó része a forgatásnak. Nyilvánvalóan minél tehetségesebb egy művész, annál több díjat nyer, ezzel pedig egy jobb fizetés is jár. Az Index szerint például az Oscar díjas férfi színészek filmenként átlagosan 81 százalékkal többet kérhetnek el, mint a díj kézhez kapása előtt.

A nézettség minden?

Ahogy minden országról, úgy hazákról is elmondható, hogy a Hollywoodi produkciók a legnépszerűbbek a mozikban. Ez betudható az évek alatt felépült presztízsnek, amelynek köszönhetően már rögtön pozitív szemlélettel tekinti meg az átlag néző a műveket.

Ezt teljes mértékben tükrözi a Filmforgalmazók Egyesületének tavaly évi összesítése is, amelyben az eddigi évekhez képest kevésbé, de még mindig viszonylag elmaradnak a magyar alkotások.

A 2023-as év egyértelmű győztese a Barbie film, amely hazánkban 1,3 milliárd forint feletti bevételt hozott a hazai mozikban, ehhez pedig egy 686 ezer fős nézőszám társul. A második helyen az Oppenheimer végzett közel 1,2 milliárd forintos bevétellel, az Oscar díjas alkotást pedig olyan filmek követik, mint az Avatar, vagy a Halálos Iramban 10. Az első magyar film csak a 13. helyet tudta megszerezni, amely nem más, mint Koltai Lajos Semmelweis című alkotása, amely 340 millió forintot hozott a kasszákba, megelőzve több külföldi kasszasikert.

Természetesen manapság nem csak a mozik látogatottságát érdemes figyelembe venni, ha filmnézési szokásokról van szó. A nézettség koronázatlan királyai jelenleg az olyan streaming platformok, mint a Netflix, Disney+ vagy az HBO stb. Ezeknél a cégeknél azonban pontos számok sajnos nem kerülhetnek nyilvánosságra a vállalat politika miatt. A mozikat azonban még a mai napig megelőzi a TV, főleg ha magyar filmekről van szó. A filmkészítők számára ez még mindig egy biztosíték a nézettség szempontjából.