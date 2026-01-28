Csütörtökön délelőtt ismét Kormányinfót tart Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a Karmelita Kolostorban, ahol a szerdai Kormányülésen meghozott döntésekről eshet szó.
Ennek keretében szóba kerülhet, mi hangozhatott el a bekéretett budapesti ukrán nagykövet és Szijjártó Péter között, továbbá fény derülhet a januári rezsistop részleteire is.
Fontos üzenet az MVM-től: semmiképp ne fizesse be a számlát, amit kapott!A szolgáltató kiemelte, hogy a rezsistop miatt nem szükséges számlázási módot váltani.
