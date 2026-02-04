A Fővárosi Törvényszék első fokon nyolc év fegyházbüntetésre ítélte Maya R.-t, az antifa per negyedrendű vádlottját – írja az MTI. A vádlottat négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt marasztalta el a bíróság.

A per ötödrendű vádlottja, Gabriella M. olasz állampolgár hasonló bűncselekmények miatt hét év fegyházbüntetést kapott.

A per harmadrendű vádlottját, a német Anna M.-et bűnszervezetben való részvétel miatt két év, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte a törvényszék, öt évre felfüggesztve. Az ítélet nem jogerős.

2023. február 11-én a becsület napja előtt több maszkos-viperás támadás történt Budapesten, amelyet olyan emberek ellen követtek el, akiket szélsőjobboldalinak gondoltak.