Megjelent a Magyar Közlönyben a januári rezsistopról szóló kormányrendelet. Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett jogszabály szerint a kormány célja, hogy megvédje a családokat, mert azok többsége 2026 januárjában a másfél évtizede nem látott rendkívüli hideg időjárás miatt kénytelenk voltak jóval többet fűteni a megszokottnál, ami váratlanul magas rezsiszámlákat eredményezett volna. A kabinet ezért januári rezsistopot vezet be, ezzel átvállalva minden magyar családtól a rendkívüli hideg miatt keletkezett többletfűtés költségeit.

Ez 55 milliárd forint támogatást jelent a magyar lakosságnak – olvasható a rendeletben.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban egy Facebook posztban azt közölte, hogy az 50 milliárd forintos rezsistop költségét két forrásból fedezik: az összeg felét az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból, a másik felét pedig a költségvetés tartalékából biztosítja a kormány.

A jogszabály azt rögzíti, hogy a többletköltséget az energiapolitikáért felelős miniszter elkülönített költségvetési forrásból biztosítja a rezsivédelmi szolgáltatást nyújtó – gyakorlatilag az MVM – költségnövekedésének és bevételkiesésének ellentételezésére – írta a Portfolio. A lap kiemelte: ezzel hivatalossá vált, hogy az állam az energiaszolgáltatókra kivetett extra jövedelemadóból, a „Robin Hood-adó” néven ismert többletbevételből teremti elő a fedezet egy részét: az érintett vállalatok 2024-es árbevételük 0,5 százalékát fizetik be különadóként, az adó mértéke azonban nem haladhatja meg a 2024-es jövedelemadó-alap 50 százalékát, így az energiaszektor profitjának egy részét közvetlenül a lakossági számlák kompenzálására csoportosítják át.

A kormány rendelete alapján a januári rezsistop minden magyar család számára biztosított, a kedvezmény mértéke egyszeri 30 százalék, és a fűtési módtól valamint az elszámolási típustól függően eltérő technikai megoldásokkal érvényesül.

A földgázzal fűtő háztartásoknál a kedvezmény fogyasztási helyhez kötött, így minden mérőórával rendelkező ingatlan jogosult lehet. A diktálós és havi elszámolású fogyasztóknál a januári fogyasztás 30 százalékát kitevő kedvezményt közvetlenül a januári számlában érvényesítik, a fennmaradó részt pedig a következő havi számlákból vonják le, ha az összege meghaladja a számla értékét. Az átalánydíjas ügyfelek a kedvezményt éves elszámoló számlájukban kapják meg, a szolgáltatók legkorábban 2026. május 16-tól küldik ki a számlákat. Ha valaki 2025-ben nem lépte át a rezsicsökkentett sávhatárt, akkor a januári többletfogyasztás után sem számolhatnak fel piaci árat, utóbbi a 1729 köbméteres éves fogyasztás feletti 767 forintos köbméterenkénti árat jelenti.

Az árammal fűtő háztartásoknál a kedvezmény igénylése nem automatikus, a szolgáltatók február 15-ig küldik ki az értesítést, és a fogyasztónak 2026. április 30-ig kell nyilatkoznia, hogy igényli a 30 százalékos jóváírást. A kedvezmény csak egy mérési pontra kérhető, a gázra már jóváírt összeget a szolgáltató utólagosan korrigálja, dupla kedvezmény nem jár, aki elmulasztja a nyilatkozatot, elveszíti a jogosultságát.

A távhővel fűtők esetében a szolgáltatók február 20-ig küldik ki az értesítést, a 30 százalékos kedvezmény a szolgáltatási díj alapdíj nélküli részére, a hődíjra vonatkozik, így a végösszegben kisebb mértékű csökkenést tapasztalhatnak a fogyasztók.

Az előre fizető, kártyás mérővel rendelkező háztartások 7000 forintos fix támogatást kapnak, amelyet március 31-ig írnak jóvá a folyószámlájukon.