Az elmúlt időszak több változása is indokolttá teszi, hogy újabb információval bővüljenek és egységessé váljanak a MÁV-csoport valós idejű járatinformációkat megjelenítő térképei. Az új, térképes adatbázis az EMMA – az egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatás – alapjain épül fel – írja közleményében a MÁV.

Ezzel párhuzamosan - ahogy a 444.hu is felhívja rá a figyelmet - leállították a vonatok mozgásának követésére használt Vonatinfót. A térképes szolgáltatás weboldala és a MÁV-applikációba ágyazott felülete egyaránt elérhetetlenné vált szombat kora reggel. A felhasználókat automatikusan az Egységes Menetrend Magyarországon (EMMA) nevű utazástervezőre irányítja át a rendszer.

A Vonatinfó térképein lehetett eddig ellenőrizni, merre járnak éppen a vonatok, és hány perc késéssel közlekednek. A járatokat színes pöttyök jelezték a térképeken. A vonatokat 5 percnél kevesebb késés esetén zöld, 6-14 perc közötti késés esetén sárga, 15-59 perc közötti késés esetén narancssárga, 60 percnél több késés esetén pedig piros szín jelölte.

A MÁV közleménye is hangsúlyozza, hogy a régi térképek (pl. Vonatinfó, EMIG stb.) webhelyei már egységesen erre a felületre mutatnak, ahol az utasok mindent könnyen és gyorsan megtudhatnak a számukra releváns járatokról – függetlenül attól, hogy azok kötöttpályán vagy közúton közlekednek-e – írják.

Az utazóközönség számára gyakran csak nehezen értelmezhető, kizárólag a vasúttársaság szakemberei számára szükséges információt tartalmazó, régebbi térképes adatbázisok helyett jön tehát az egységes felület.

Ahol azért nem kötnek mindent az utasok orrára.

Az agglomerációs közlekedési megállapodásnak megfelelően a Budapest GO alkalmazáson természetesen továbbra is éppúgy követhetők maradnak a MÁV-csoport vonat- és buszjáratai, mint az EMMÁ-n a BKV-járatok információi. Sőt a jelenlegi – a budapesti elővárosra korlátozódó – MÁV-csoportos járatinformációk hamarosan az ország egészére vonatkozóan elérhetők lesznek, kibővülnek - írják.

Hegyi Zsolt június 14-én még cáfolta, hogy ne lehetne követni a késéseket A Vonatinfó leállítása azért különösen érdekes, mert Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató június 14-én még azt írta a Facebookon, hogy a „több médiumban megjelent téves információ” ellenére a vonatok késéseit továbbra is lehet követni. Hegyi Zsolt azzal is büszkélkedett, hogy korábban ő intézte el, hogy a Vonatinfó minden internetképes eszközről elérhető legyen.



A MÁV-vezérigazgató azután közölte ezt, hogy az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer (EMIG) június 13-ai leállásáról beszámolt a 444.hu. A mai napig elérhetetlen EMIG leállása azért volt hírértékű, mert ez az a rendszer, amiben az összes, Magyarországon közlekedő mozdony látszott – még azok is, amiket útközben átszámoztak.



Az átszámozás jelensége a pünkösdi hétvége vasúti káoszában jelent meg. Vitézy Dávid azt állította, Lázár János közlekedési miniszter utasításba adta, hogy a jelentősen késő vonatokat nem jeleníthetik meg a vonatinformációs rendszerben.



A műveletet két módon hajtották végre, vagy nem írták ki a MÁV-appban, mikor indult el a késő vonat, vagy átszámozták a késő vonatokat útközben. Az átszámozott vonatokat ugyanis nem mutatja a vonatinformációs rendszer, így azt sem lehet látni, ha késnek.

Az EMMÁ-n tehát elvileg követhető

az adott vonat- vagy buszjárat pontos tartózkodási helye,

esetleges késése és várható érkezési ideje,

de ezek az ígéretek szerint hamarosan újabb információkkal is kiegészülnek: a fokozatosan megújuló felületen kialakítanak például olyan megoldást is, amely

az esetleges vonatszám-változásokat is követhetővé teszi,

ezzel kapcsolatban ugyanis számos téves vagy megtévesztő információ jelent meg korábban a nyilvánosságban, de lehetőség lesz a haváriahelyzetek kezelésére elindított mentesítő vonatok vagy pótlóbuszok mozgásának valós idejű követésére is.

A MÁV közlése szerint az EMMA, amely az új MÁV+ appban is térképes felület alapjául szolgál, már a mai menetrendváltástól biztosítja az utasok által leginkább keresettebb információkat, de a következő időszakban fokozatosan a fent említett újabb szolgáltatásokkal is kiegészül.

A helyközi buszok megállói sárgával, a vonatok, HÉV-ek, TramTrain-ek megállói kékkel, a helyi megállók pedig lila színnek kerültek megjelölésre, illetve a felületen megjelenik az összes – a felhasználó közelében közlekedő – helyi és helyközi járat, egy-egy állomást/megállóhelyet kiválasztva pedig minden olyan autóbuszjárat vagy vonat is, ami az adott időpillanatban közlekedik az országban és a kiválasztott állomáson/megállóhelyen megáll.

Az egyes megállóhelyek, állomások menetrendje közvetlenül a keresőből is megnyitható az óra piktogram segítségével, sőt az indulási/érkezési adatokon, vágányszámokon/kocsiállásokon túl az EMMA felületén már megjelennek azok a vasúti havariaüzenetek is, amelyeket az adott állomás fizikai kijelzőin láthatnának az utasok.

Az EMMA jelenleg is zajló fejlesztései eredményeképpen a megújuló térképen a fenti információk mellett hamarosan azonnal látható lesz, ha egy adott VOLÁN- vagy vonatjárat elérte vagy meghaladta a 20 perces késést, amely után bérletkedvezmény vagy pénzvisszatérítés jár az utasoknak - írta a vasúttársaság.