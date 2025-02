A HungaroMet előrejelzése alapján Magyarországon sok helyen a következő napokban továbbra is mínusz 10 Celsius-fok alatti éjszakai hőmérséklet várható. Hozzátették: az előrejelzést figyelembe véve a vörös kód riasztást meghosszabbítják február 24-én, hétfőn 8 óráig - közölte a Belügyminisztérium (BM). A vörös kód meghosszabbításával a szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül továbbra is kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első - emelték ki. Tudatták azt is, hogy az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan 86 százalékos. Február 20-ig 239 bejelentés érkezett a diszpécserszolgálatokhoz, és 76 embert helyeztek el hajléktalanellátó intézményben.