Ma igazi forró nap vár ránk, akár 37 fok is lehet az ország egyes részein, estétől északnyugat felől már heves zivatarok jönnek, de csak lokálisan eshet, Ausztria felől zivatarok sodródhatnak be az északnyugati országrészbe, inkább a határszélre. Ezek között heves zivatar is előfordulhat nagyobb méretű jég, viharos szél és intenzív csapadék kíséretében. A délnyugati szél mindenütt legyengül − írta a Hungaromet.

Vasárnap az ország nagyobb részén még sok napsütésre számíthatunk, de már többfelé erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés. Élénk, erős lesz a délnyugati, nyugati szél.

Délután, este egy hidegfront érkezik, emiatt elsősorban nyugaton, északnyugaton és északon, valamint este északkeleten is záporok, zivatarok alakulhatnak ki, néhol egy-egy hevesebb vihar sem kizárt. A szél északnyugatira fordul, erős, viharos széllökések is lehetnek. Északnyugaton 23 és 29, máshol még 30 és 37 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Hétfőn délutánra mindenhol kisüt a nap, és ekkor már sehol sem várható csapadék. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északnyugati, északi szél. Mindenhol megszűnik a kánikula, a legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Az Időkép szerint 1917-ben, 1945-ben, de 1996ban és 2003-ban is ilyen melegünk volt ezekben a napokban.