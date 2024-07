A fesztivál négy napján mások mellett fellép Marshmello, Paul Kalkbrenner, Timmy Trumpet, James Hype, Purple Disco Machine, az underground szcénából Amelie Lens, Adam Beyer, Marceo Plex, Stephan Bodzin vagy Nico Moreno.

A szerdai nyitást megelőző fesztiválbejáráson a szervezők bemutatták a Heineken Balaton Sound nagyszínpadot, amelynek egy 400 négyzetméteres ledfal adja a díszletét, és mintegy négyszáz mozgófejes lámpa világítja be.

A korábbiakkal ellentétben a nagyszínpad idén nem az északi part felé néz, hanem a partra merőlegesen állították fel, mellette pedig egy mintegy háromezer fős, dzsungelt és városi miliőt idéző VIP területet, valamint skyboxokat alakítottak ki.

A másik nagyszínpadot, a B my Lake által bemutatott B Stage-t a fesztiválterület másik felén, szintén a partra merőlegesen állították fel, 1000-1500 fős, oázis tematikájú VIP területtel, itt az underground elektronikus zenei fellépők várják majd a közönséget.

Szerdán megkezdődött a buli

A Balaton csaknem egy kilométeres partszakaszán már kora délután több helyszínen megkezdődik a buli, és partyhajó is kifut minden délután.

Folytatódik a safety first program is; Molnár István Jenő bűnmegelőzési szakértő tájékoztatása szerint önkénteseik citromsárga, jól megismerhető ruhában járják majd a Balaton Sound területét. Több helyen lesznek safety first pontok, és a fesztivál applikációjában levő pánikgombbal is jelezhetnek a fesztiválozók, ha segítségre szorulnak.

Kádár Tamás, a Sziget Zrt. cégvezetője arról is beszélt:

ahogy a Szigeten, úgy a Balaton Soundon is szem előtt tartják, hogy a vendégek kedvező áron is tudjanak étkezni, ezért az ételt árusító helyeken lesznek „pénztárcabarát” ételek is

– írja az MTI.

Borsos áron, de még kaphatóak a jegyek

A négy napos fesztiválra az utolsó körös áron még meg lehet vásárolni a heti bérletet 117 ezer forintért, valamit a VIP bérletet 179 ezer forintért – online vásárlásnál mindezekre rá felszámolnak még 5-9 ezer forint kezelési költséget is. A 3 napos bérletek 93 ezer forinttól érhetők el, a napi jegyek pedig naptól függően 30 és 43 ezer forint között mozognak – plusz a kezelési költség. A VIP napijegyek legalább 65 ezer forintba kerülnek.