A Soproni Sörgyár és a hűség városa 1895 óta alakítják és gazdagítják egymás történetét. Sopron a sörkultúra elhivatott ápolásával, a sörgyár pedig a lokális értékek iránt elkötelezett munkáltatóként, valamint a város kulturális és sportéletének támogatójaként járul hozzá e tartós együttműködéshez.

Talán még az alapítók sem gondolták, milyen messzire ható változásokat indítanak el a magyarországi sörkultúrában. Ma, 130 év távlatából már elmondható: a minőségi sörfőzés olyan tradícióját teremtették meg, ahol a hagyományos értékek, az innováció és az egyre fenntarthatóbb megoldások fúziója nyomán folyamatosan új értékek születnek.

A fejlődés számokban kifejezve is impozáns: napjainkban négy nap alatt készül annyi sör, mint a kezdeti években egy teljes esztendőben.

Nagy István agrárminiszter elmondta: a magyar mezőgazdaság szövetségese a hazai élelmiszeripar, sikerük pedig kéz a kézben jár, amit a hazai alapanyag-előállítás is támogat. Az agrárium sokoldalúbbá, valamint ellenállóbbá tételében kiemelt szerepet szánunk a korábban jól működő ágazatok újjáélesztésének is. Ezek közé tartozik a nagy múltú komlótermesztés, ugyanakkor nagy figyelmet fordítunk a söripari alapanyag-ellátás másik kulcselemének, a megfelelő minőségű árpának a termesztésére is.

„Mindig is fontosnak tartottuk, hogy felelősségteljesen végezzük munkánkat abban a közösségben, ahol működik. Ennek jegyében számos módon támogatjuk a helyi gazdaságot és a beszállítókat, miközben stabil és változatos karrierlehetőségeket kínálunk a régióban élőknek. Emellett szoros kapcsolatot ápolunk a helyi oktatási intézményekkel, és aktívan hozzájárulunk Sopron kulturális és sportéletéhez” – mondta Nikos Zois, a HEINEKEN Hungária vezérigazgatója.

2021-ben ők voltak az elsők, akik kivontál a forgalomból a PET-palackokat, úgy iparági mintaként a Soproni Sörgyár a tulajdonos HEINEKEN Net Zero programjának részeként 2030-ra nullára kívánja csökkenteni saját gyártási láncában az üvegházhatású gáz-kibocsátást, 2040-re pedig a teljes ellátási láncban el kívánja érni a karbonsemlegességet.

„A „Soproni” szó nemcsak egy népszerű márkát jelöl, hanem közös értékeinket is: a hűséget, a büszkeséget és a közösség iránti elköteleződést. A Soproni Sörgyár több mint egy gyár: ez a hely a város történetének, gazdaságának és kulturális életének is meghatározó része” – húzta alá Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.