Tizenharmadik alkalommal jelenik meg a Magyar Konyha nyári számához mellékelt Balaton Gasztrokalauz, amely idén 323 helyet ajánl a tó környékén – köztük éttermeket, strandbüféket, kávézókat, pékségeket, kézműves hamburgerezőket, piacokat és más vendéglátóhelyeket. Az idei kiadás 55 új helyet is bemutat.

Az első kalauzban még csak 170 hely szerepelt, azóta viszont évről évre nőtt a számuk – annak ellenére is, hogy a szerkesztők szerint ma már szigorúbb szempontok alapján válogatnak.

A kiadványt bemutató sajtóeseményen Lévai Anikó arról beszélt, hogy a válogatásban nemcsak éttermek, hanem kiváló helyi termelők is helyet kaptak.

A kalauz nemcsak gasztronómiai ajánló, hanem akár útikönyvként is használható: régiónkénti bontással, keresővel és sok fotóval segíti a tájékozódást.

A Magyar Konyha főszerkesztője, Vinkó József szerint a kiadvány célja, hogy érzékletes képet adjon a balatoni élményről. Úgy látja, a korábbi, „zimmer feris” időszak lezárult, és egyre világosabban körvonalazódik egy egyedi balatoni gasztronómiai kultúra.

A tó körül továbbra is működnek a régi, retró hangulatú helyek, de mellettük számos új, akár a Michelin-kalauzban is szereplő vendéglátóhely is nyílt. A kínálat széles: fine dining, romkocsma, cukrászda, fagyizó vagy strandbisztró egyaránt megtalálható a régióban.