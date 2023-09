Emlékeznek még a vitatott hátterű letelepedésikötvény-programra? A biznisz 2012 őszén kezdődött és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. végül 2017. március 31-én szüntette be a kötvények értékesítését. De igazából most nem is ez a lényeg, mert

ezzel nem lett vége a sztorinak.

Ugyanis 2017. április 8-ra virradóra ismeretlenek több mint százmillió forint készpénzzel, egy széffel(!), illetve a letelepedésikötvény-programban résztvevők adatait tartalmazó dokumentumokkal a hónuk alatt kisétáltak az egykori letelepedésikötvény-kereskedő Arton Capital terézvárosi irodájának főbejáratán, és eltűntek a budapesti éjszakában.

Korabeli beszámolók szerint a térfigyelőkamerák dacára a titokzatos elkövetők a belvárosi irodába éjszaka észrevétlenül mentek be, majd jöttek ki onnan. Kulcsuk volt, ismerték a riasztórendszer kódját, és kikapcsolták az elektronikus védelmi rendszert is. Tudták, hol van a készpénz, ismerték a dokumentumokat rejtő szervereket is. A nyomozók nagy lendülettel vetették magukat a munkába, a rendőrök ezer embert hallgattak ki, az iroda dolgozóit hazugságvizsgáló alá is vetették, azonban nem sikerült meggyanúsítani senkit.

Még annak ellenére sem, hogy rendkívül sok spekuláció kapott szárnyra, az önbetöréstől kezdve egészen egy fedett titkosszolgálati akcióig, amely a frissen leállított letelepedésikötvény-program dokumentumaira pályázott.

Aztán teltek a hetek, a hónapok és az évek...

Az eset után 2357 nappal rákérdeztünk a fejleményekre a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál (BRFK). Volt-e azóta gyanúsítás, kihallgatás, új nyom, bármi?

Az Ön által kérdezett ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányságon lopás bűntett gyanúja miatt van folyamatban nyomozás ismeretlen tettes ellen. A büntetőeljárás érdekében bővebb tájékoztatást adni nem áll módunkban

- válaszolta az Economxnak a BRFK.

Ezek szerint hat és fél után is nyomoznak még a ...tolvajok után.

Amúgy a Büntető törvénykönyv szerint

aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.

A büntetés

két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a lopást különösen nagy értékre (50-500 millió forint között), illetve

öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a lopást különösen jelentős értékre (500 millió forint felett)

követik el.

Egyébként az elévülés szempontjából nagyon nem mindegy, meddig tart még a nyomozás.

A büntethetőség ugyanis – bizonyos súlyos bűncselekmények kivételével – elévül a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de legalább öt év elteltével. A BRFK válasza szerint ugyan még nyomoznak az ügyben, de az idejük rohamosan fogy.