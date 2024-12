Most már lassan hét év és nyolc hónappal (ha tetszik, több mint 2800 nappal) az elkövetés után valószínűleg kijelenthető,

megússzák az évtized magyar politikai, gazdasági bűncselekményének tettesei a felelősségre vonást,

legalábbis a rendőrség tájékoztatásból ez derült ki.

A vitatott hátterű letelepedésikötvény-programot ugyan öt év működés után végül 2017. március 31-én beszüntették, ám igazából ezzel nem lett vége a sztorinak. Ugyanis

2017. április 8-ra virradóra ismeretlenek több mint százmillió forint készpénzzel, egy széffel(!), illetve a letelepedésikötvény-programban résztvevők adatait tartalmazó dokumentumokkal a hónuk alatt kisétáltak az egykori letelepedésikötvény-kereskedő Arton Capital terézvárosi irodájának főbejáratán, majd felszívódtak a budapesti éjszakában.

Nem kicsit, nagyon!

Megkeresésére tájékoztatjuk, hogy a nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás nem történt

- válaszolta ezt az egyetlen mondatot a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az Economx érdeklődésére azzal kapcsolatban, mire jutott a rendőrség az Arton Capital-ügyében.

Mivel csak ennyit tudtunk meg elsőre, tettünk még egy kört az elévüléssel kapcsolatban is. Ugyanis lassan már itt a bűncselekmény nyolcadik évfordulója.

Az elévülésről tárgyában feltett kérdésével kapcsolatban ajánljuk figyelmébe a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) szóló 2012. évi C. törvény 26. §-át

- válaszolták.

A Btk. szerint a büntethetőség – néhány kirívó esetet nem számítva –

elévül a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de legalább öt év elteltével, illetve az elévülés kezdő napja a befejezett bűncselekmény esetén az a nap, amikor a törvényi tényállás megvalósul.

Mivel korábban megtudtuk már a BRFK-tól, hogy lopás bűntett gyanúja miatt van folyamatban nyomozás ismeretlen tettes ellen, ezért megnéztük, a lopás esetében meddig tarthat a büntethetőség.

Mivel még tart a nyomozás, ezért két tényállás lehetséges a Btk. meghatározása szerint (370. §. 5-6. bekezdés).

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást különösen nagy értékre vagy

b) a jelentős értékre elkövetett lopást például bűnszövetségben, egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével, vagy épp hamis vagy lopott kulcs használatával, vagy közveszély színhelyén követik el.

A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást különösen jelentős értékre vagy

b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a fenti súlyosbító körülmények között követik el.

Az elkövetés besorolása tehát függ az ellopott összegtől is. A „jelentős” érték 5 millió 1 forint és 50 millió forint között állapítható meg, a „különösen nagy” pedig 50 millió 1 forint és 500 millió forintig terjed. A „különösen jelentős” kategória viszont már csak az 500 millió forintot meghaladó értékű tárgyak esetében alkalmazható.

Mivel az ellopott készpénz a kiszivárgott hírek szerint nem haladta meg az 500 millió forintot, csak abban lehet bízni, hogy a rendőrség szerint így is kiszabható a 10 éves szabadság vesztés az elkövetőkkel szemben, mert különben 2025. április 8-án elévül ez a legendás, ponyvaregényekbe kívánkozó ügy.

Térfigyelőkamera az Arton Capital belvárosi irodájánál Kép: Index

Mint egy rossz filmben

Korabeli beszámolók szerint a térfigyelőkamerák dacára a titokzatos elkövetők a belvárosi irodába éjszaka észrevétlenül mentek be, majd jöttek ki onnan. Kulcsuk volt, ismerték a riasztórendszer kódját, és kikapcsolták az elektronikus védelmi rendszert is. Tudták, hol van a készpénz, ismerték a dokumentumokat rejtő szervereket is. A nyomozók nagy lendülettel vetették magukat a munkába, a rendőrök ezer embert hallgattak ki, az iroda dolgozóit hazugságvizsgáló alá is vetették, azonban nem sikerült meggyanúsítani senkit.

Még annak ellenére sem, hogy rendkívül sok spekuláció kapott szárnyra, az önbetöréstől kezdve egészen egy fedett titkosszolgálati akcióig, amely a frissen leállított letelepedésikötvény-program dokumentumaira pályázott.