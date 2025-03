Az Digitális Témahét keretein belül idén első alkalommal március 26-án kerül megrendezésre az I. Országos KRÉTA IFM Nap. A hagyományteremtő jelleggel megszervezett eseményen interaktív, élő online nyelvórákon vehetnek részt a köznevelésben és a szakképzésben tanító angol- és némettanárok a nyelvi csoportjaikkal együtt – írták szerdai közleményükben.

Később a digitalistemahet.hu-n jelezték,

fontos, hogy a pedagógusok a programregisztráció mellett az iskolaregisztrációt se felejtsék el megtenni a Digitális Témahét oldalán.

Kifejtették, a program célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM) által nyújtott legmodernebb tanulási lehetőségekkel, amelyek a hatékony, 21. századi nyelvtanulást támogatják.

Bemutatták, a KRÉTA IFM egy innovatív alkalmazás, amit minden KRÉTA azonosítóval rendelkező tanár és diák térítésmentesen használhat. Az applikáció nemcsak a diákok nyelvi fejlődését támogatja, hanem a pedagógusok munkáját is megkönnyíti. Az I. Országos KRÉTA IFM Nap kiváló alkalom arra, hogy az angol és német nyelvet tanító pedagógusok és diákjaik első kézből tapasztalják meg az IFM nyújtotta előnyöket.

Az alkalmazás modern, interaktív és játékos módszerekkel segíti a nyelvtanulást, fenntartva a diákok motivációját, elősegítve gyorsabb fejlődésüket. Az IFM AI-alapú beszédszimulációkat alkalmaz, így a tanulók valós szituációkat modellezve gyakorolhatják a nyelvet, miközben életszerű kommunikációs helyzetekben fejlődnek.

„Mivel a tananyag valós élethelyzetekre épül, a diákok azonnal használható nyelvi készségeket sajátíthatnak el, miközben az IFM folyamatos visszajelzésekkel támogatja önálló fejlődésüket. Emellett a tanárok számára is rendkívül hatékony eszközt kínál a Modul: egyszerűen kezelhetik csoportjaikat, automatizált visszajelzéseket kaphatnak diákjaik haladásáról, és személyre szabott tananyagot állíthatnak össze” – mondta el a KRÉTA IFM stratégiai vezetője, Gubáné Csánki Ágnes.

A rendszer KRÉTA-integráltságának köszönhetően megkönnyíti a tanári adminisztrációt, miközben teljes mértékben alkalmazkodik az Alfa- és Z-generáció tanulási szokásaihoz.

Nyelvórák mindenkinek

Az eseményen négy idősávban zajlanak majd a változatos online nyelvórák: a foglalkozások 40 percesek, egész órakor kezdődnek és minden óratípus eltérő nézőpontból mutatja be a KRÉTA IFM-et.

Az alkalmazás rutinszerű használata természetesen nem alapkövetelmény a részvételhez, sőt azon csoportok számára, akik még egyáltalán nem ismerik az IFM-et, egy különleges KRÉTA IFM Ismerkedő órával készülnek mindkét nyelven. A gyakorlottabb felhasználók pedig a saját nyelvi szintjüknek megfelelő izgalmas órák közül válogathatnak a kezdőtől egészen a nyelvvizsgára és érettségire felkészítő, célzott gyakorlatokat bemutató órákig.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet a pedagógus tehet meg a Digitális Témahét oldalán elérhető online jelentkezési űrlap segítségével.

A regisztráció egyszerű, csupán 1-2 percet vesz igénybe, kérdés esetén pedig a KRÉTA IFM csapata segíti a jelentkezőket az oldalon megadott elérhetőségeken.

Önálló gyakorlásra is tökéletes az alkalmazás

A KRÉTA IFM nemcsak iskolai környezetben használható, hanem kifejezetten támogatja az otthoni gyakorlást is. Az alkalmazás bármikor elérhető, így a diákok önállóan is dolgozhatnak vele. Ez lehetőséget ad arra, hogy saját ütemükben ismételjék át az órán tanultakat, fejlesszék a nyelvtudásukat, vagy akár további feladatokat oldjanak meg a tanárok által kiadottakon túl is. Az otthoni használat különösen hasznos, amikor dolgozatokra vagy vizsgákra készülnek, illetve ha egy-egy területen mélyebb tudásra van szükségük. Emellett az applikáció ösztönzi a rendszeres tanulást, hiszen interaktív és játékos formátuma könnyen fenntartja a motivációt.

„Fontos megjegyezni, hogy az applikáció bármilyen digitális eszközön, laptopon, tableten vagy okostelefonon elérhető, és teljesen térítésmentesen használható, ezáltal könnyen hozzáférhető eszköz a nyelvtanulásra”

– tette hozzá a stratégiai vezető.

Pozitív visszajelzések a tanároktól

A KRÉTA IFM-et már kipróbáló tanárok és diákok egyaránt pozitív tapasztalatokról számolnak be. A tanárok kiemelik, hogy az IFM különösen hasznos a bátortalanabb nyelvtanulók számára, hiszen

az AI-alapú beszédszimulációk lehetővé teszik, hogy a diákok a kiejtést és a beszédkészséget stresszmentesen, a saját tempójukban gyakorolják.

A folyamatos gyakorlás és az azonnali visszajelzések segítenek csökkenteni a szorongást, így az introvertáltabb tanulók is magabiztosabbá válnak.

Gubáné Csánki Ágnes szerint a pedagógusok számára az IFM egyik legnagyobb előnye az, hogy hatékonyan támogatja a tanítási folyamatot, emellett időt takarít meg. A rendszer segíti a differenciálást, automatikusan értékeli a feladatokat és részletes tanulói statisztikákat biztosít. Bár a kezdeti időszakban időt igényel a megismerése, a használata jelentősen megkönnyíti a tanárok munkáját.

A legfontosabb visszajelzés mégis az, hogy a nyelvtanulás az IFM segítségével valódi élménnyé válik, így a diákok motiváltabbak és gyorsabban fejlődnek, a pedagógusoknak pedig sokkal könnyebb dolguk van az órákon.

Minderről személyesen is meggyőződhetnek az I. Országos KRÉTA IFM Nap résztvevői, hiszen a regisztráció már elkezdődött, és egészen március 24-ig nyitva áll az érdeklődő pedagógusok és csoportjaik előtt – érveltek.