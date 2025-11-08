Törökország Kocaeli tartományában reggel kilenc óra körül hatalmas tűz ütött ki egy parfümraktárban, amely rövid idő alatt pokoli lángokkal terjedt, tragikus módon legalább hat ember életét követelve. A helyszín közel hetven kilométerre északkeletre található Isztambultól, Dilovasi ipari városrészében, ahol több raktár és ipari létesítmény található.

A tartományi kormányzó, Ilhami Aktas a helyi médiának elmondta, hogy hat állampolgár hunyt el a pusztító tűzvészben, és további egy személy kórházi ellátás alatt áll. A tűz kezdetét követően több robbanás is hallatszott.

Drámai videofelvételeken látszik, hogy a tűz gyorsan átterjedt a raktárépület két emeletére, melynek fala összedőlve omlott rá az utcára, miközben hatalmas füstgomolyagok borították be az égboltot. A helyszínen több tűzoltóegység küzdött az oltással, amelyet szerencsére egy órán belül sikerült nagyjából megfékezni.

Six people died and four were injured, one seriously, in a fire at a perfume filling facility in Dilovası, Kocaeli in Turkey this morning.



An investigation is ongoing.pic.twitter.com/4p9IAocdDs — Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 8, 2025

A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert, de a hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. A település ipari jellege miatt a raktárak és gyárak közelsége veszélyes kombinációt jelentett a tűz terjedése szempontjából – írja a The Sun.