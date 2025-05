Folyamatosan javultak a kis- és középvállalkozások finanszírozását támogató Széchenyi Kártya Program konstrukcióinak kondíciói, így a beruházási jellegű hiteleknél évi 3 százalékos kamat is elérhető. Ezzel a piaci forinthitelek nem tudnak versenyezni, így változatlanul a támogatott konstrukciók uralhatják a kkv-hitelek piacát. Az új kihelyezések viszont nagyon kellenek is a stagnálás közeli állapotban lévő piacnak.

Úgy tűnik, beváltak a Széchenyi Kártya Program MAX+ konstrukcióinál tavaly november óta végrehajtott kamatcsökkentések, hiszen látványosan nő az érdeklődés a kamattámogatott termékek iránt

– derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium adataiból.

A kormány döntését követően a beruházási típusú Széchenyi Kártya termékek kamatszintje 2024 novemberében a korábbi 5 százalékról 3,5 százalékra csökkent. Ennek nyomán – közölte az NGM – 2025. február közepéig az ügyfelek összesített havi hitelkérelmeinek átlagos darabszáma 46 százalékkal, az igényelt átlagos havi összeg 40 százalékkal emelkedett a megelőző három hónaphoz képest.

Ebben az időszakban 4549 hitelkérelmet regisztráltak, ami 70 százalékkal haladta meg a 2024 augusztus–októberében befogadott hiteligények számát, míg az ügyfelek által igényelt 132,6 milliárd forintos összeg 62 százalékkal volt magasabb az előző három hónap 81,7 milliárdos értékénél.

A február közepétől érvényes, a bankok és a Kavosz Zrt. vállalásainak köszönhető újabb kamatcsökkentés nyomán – amely újabb 0,5 százalékpontos mérséklődést hozott a beruházási hiteleknél – pedig tovább élénkült a kereslet: a hiteligénylések száma több mint a harmadával nőtt április közepéig a november–február közepe közötti időszakhoz képest, míg a 2024. nyári, havi 892 jelentkezőhöz képest havi 1749-re nőtt a beruházási hitelkérelmek száma.

Az ügyfelek február és április közepe között havi átlagban 53,5 milliárd forintot igényeltek beruházási célra a bankoktól, szemben a november–februári időszak 37,9 milliárdjával, miközben 2024 augusztusa és októbere között az átlagos havi kölcsönösszeg alig 27,2 milliárd forint volt.

Tovább nőtt a kamatelőny a piaci hitelekhez képest

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a két ütemben végrehajtott kamatcsökkentések nyomán a Széchenyi Kártya Hitelek még vonzóbbakká váltak:

a beruházási típusú hitelek (Agrár Beruházási Hitel, Beruházási Hitel) és a lízingkonstrukció kamata 3 százalékra,

míg a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+ (ideértve a Turisztikai Kártyát is) és a Likviditási Hitel kamata 4,5 százalékra csökkent.

A változások ugyanakkor nem érintették a már eleve kiemelkedően kedvező kamatozású „zöld” beruházási hiteleket, amelyeknél változatlanul 1,5 százalékos a vállalkozásokat terhelő nettó kamatszint.

„A novemberben és februárban végrehajtott kamatcsökkentéseknek köszönhetően megmaradt, illetve tovább növekedett a Széchenyi Kártya Program konstrukciónak kamatelőnye a kis- és középvállalkozásoknak kínált piaci forinthitelekhez képest” – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Hozzátette: ugyan a 2023 februárjában mért, 17,6 százalékos csúcshoz képest idén márciusig közel 10 százalékponttal, 7,70 százalékig csökkent a Magyar Nemzeti Bank által kimutatott, éves, átlagos kamat a forintban nyújtott vállalati hiteleknél, a bőven hét százalék feletti árazás nyilvánvalóan nem tud versenyezni a Széchenyi program konstrukcióinak kondícióival.

„Ennek nyomán a piaci forinthitelek leginkább azoknak a kis- és középvállalkozásoknak jelentenek valós alternatívát, amelyek valamilyen, adminisztratív oknál fogva nem tudnak élni a támogatott konstrukciók nyújtotta lehetőségekkel, vagy olyan egyedi ajánlatot kapnak a bankjuktól, amely nyomán a piaci hitel mellett tudnak dönteni”

– vélekedett a szakértő.

Nagyon kell az élénkítés a vállalati hitelpiacnak

Az MNB statisztikái alapján pedig egyértelműen látszik, hogy a kedvező kamatozású hitelek nagyon kellenek is a vállalkozói finanszírozási piacnak, ahol – a lakossági területtel ellentétben – nem túl acélos a kereslet.

Gergely Péter szerint beszédes, hogy a jegybank adatai szerint a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek állománya valamivel 7250 milliárd forint felett járt 2024 végén, ami mindössze 2,5 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az új folyósítások összege pedig – tette hozzá a pénzügyi szakértő – kicsivel (1,4 százalékkal) el is maradt tavaly az egy évvel korábbitól, és valamivel 3900 milliárd forint felett alakult.

Az élő hitelszerződések száma szintén csökkent a kis- és középvállalkozásoknál: ez 185 ezer felett járt 2024 végén, ami közel 19 ezres csökkenést tükröz éves alapon.

A teljes vállalati hitelpiacot vizsgálva sem túl rózsás a helyzet: az MNB legfrissebb, idén márciusi állapotokat tükröző adatai szerint az első negyedév végén 12 730 milliárd forint környékén járt a céges hitelek állománya, ami mindössze két százalékos emelkedést tükrözött éves alapon.

Gergely Péter szerint figyelemre méltó, hogy a vállalati hitelportfólióban fokozatosan emelkedni kezdett az éven belüli lejáratú kölcsönök aránya, miközben a hosszú lejáratú (zömében beruházási célú) hiteleké csökken: utóbbiak állományon belüli részesedése egy év alatt 77,3–ről 74,4 százalékra olvadt.

Az exportképes közép- és nagyvállalatok körében pedig továbbra is meghatározó szerepet játszik a devizában nyújtott finanszírozás, amelynek nyomán a devizahitelek súlya tovább emelkedett a céges portfólióban, és március végére már megközelítette a 49 százalékot.

„Miután jelenleg stagnáló, vagy kissé csökkenő kereslet látható a vállalati hitelpiacon – ezen belül a kkv-hiteleknél is –, a Széchenyi Kártya Programnak várhatóan továbbra is meghatározó szerep jut majd a kis és közepes méretű vállalkozások finanszírozásában. Tehát a támogatott hiteleken is sok múlik abból a szempontból, hogy végül hogyan teljesít majd 2025-ben a vállalati finanszírozási piac” – mondta a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.