Az influenza klinikai lefolyása, szövődményei és kezelési lehetőségei alapján jól elkülöníthető az egyéb felső légúti fertőzésektől. Az influenzavírus által okozott akut megbetegedés bizonyos kockázati csoportokban súlyos, akár életveszélyes állapothoz is vezethet. Kiemelt jelentőségű a korai felismerés, az időben megkezdett kezelés és a megelőzés – írja a weborvos.hu

Megkülönböztetés – nátha vagy influenza.

Az influenza általában hirtelen kezdődik magas lázzal, hidegrázással, levertséggel, fejfájással, izom- és ízületi fájdalmakkal, valamint a száraz köhögéssel. Az orrfolyás és torokfájás ekkor még nem jelenik meg. Ez a tünet segíthet elkülöníteni a náthától vagy egyéb vírusos légúti fertőzésektől. A WebMD leírása szerint például a „csontfájdalomként” leírt izomfájdalom és a hirtelen elesettség különösen jellemzőek influenzában.

Kockázatok.

Bár az influenza korosztálytól és egészségi állapottól függetlenül is lehet súlyos lefolyású, bizonyos csoportok, az idősek, a várandós nők, a krónikus szív-, tüdő-, anyagcsere- vagy immunbetegségben szenvedők, valamint a kisgyermekek veszélyeztetettebbek. Esetükben sokszor előfrdul bakteriális felülfertőződés, a tüdőgyulladás vagy az alapbetegség dekompenzációja. A Mayo Clinic irányelvei hangsúlyozzák, hogy az érintett csoportokban már enyhébb tünetekkel is indokolt orvoshoz fordulni.

Tesztek és kezelések.

Az influenza diagnózisa sok esetben klinikai alapon, a járványügyi helyzet és a tünetek összképe alapján felállítható, de a cél nem pusztán a kórokozó azonosítása, hanem a kezelés megtervezése. Az influenza tüneti kezelése megfelelő folyadékbevitellel, láz- és fájdalomcsillapítással, pihenéssel történik. Antibiotikumokat vírusfertőzésben nem kell szedni, hiszen alkalmazásuk csak bakteriális megbetegedésnél indokolt.

Az antivirális szerek akkor a leghatékonyabbak, ha a tünetek megjelenését követő 48 órán belül kezdik el őket, csökkenthetik a betegség időtartamát és a szövődmények kockázatát.

Megelőzés oltással és elővigyázatossággal

Az influenza elleni védőoltás továbbra is a megelőzés leghatékonyabb eszköze, különösen idősek és krónikus betegek számára. Bár nem nyújt százszázalékos védelmet, jelentősen csökkenti a súlyos lefolyás és a kórházi kezelés bekövetkezését. Emellett a kéz tisztántartása, a zsúfolt közösségi terekben a maszkviselés vagy éppen a távolmaradás is fontos szerepet játszanak a fertőzés terjedésének visszaszorításában. Ha betegek vagyunk, ne menjünk közösségbe!

Orvosi segítség.

Orvosi vizsgálat akkor javasolt, ha a láz több napig fennáll, légszomj, mellkasi fájdalom, zavartság, kiszáradás vagy az állapot gyors romlása jelentkezik.