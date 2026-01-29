A Polymarket nevű fogadóoldalra a közelmúltban csapott le a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). Ez az oldal hosszú ideje visszatérően megjelenik a magyar sajtóban, ugyanis hónapok óta változatlanul Magyar Pétert várják Magyarország miniszterelnökének.

A pillanatnyi állás szerint a Tisza Párt elnöke a fogadók 52 százaléka szerint lesz Magyarország következő miniszterelnöke, akit Orbán Viktor 47 százalékkal követ. A harmadik helyen azonban felbukkant egy új szereplő: Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakértője, aki 1,4 százalékkal vezet. Magyar Péterre mintegy 1,6 millió dollár értékben, Orbán Viktorra 1,2 millió dollár értékben fogadnak. Kapitány István ezt 30 ezer dolláros volumennel követi.

Kép: Polymarket

Ami érdekesség, hogy bár Toroczkai Lászlóról, a Mi Hazánk elnökéről a fogadók kevesebb mint 1 százaléka tudja elképzelni, hogy miniszterelnök lesz április 12-én, ennek ellenére 1,4 millió dolláros volumen kötődik hozzá.