Aki magyar részvényekbe fektet – akár direkt módon, akár befektetési alapokon keresztül – aligha kerülheti meg a magyar blue chipeket, köztük a Mol és a Richter részvényeit. Mindkét cégcsoport régiós multinak számít, ráadásul a hosszú távú befektetők számára is vonzók a cégek a növekedési sztori és a stabilan érkező, magas osztalék miatt.

Piaci kapitalizáció alapján a két csúcsvállalat hasonló értéket képvisel, a Mol közel 2400 milliárd forintot ér, a Richter pedig 1900 milliárd forintot, mindkét vállalatban jelentős a külföldi intézményi befektetők aránya is.

A Richter a magyar gyógyszerpiacon is jelentős részesedéssel bír, de inkább a nemzetközi gyógyszer-értékesítés hozza a bevételek jelentős részét, több mint 90 százalékát.

A magyar központú gyógyszergyártó méltán lehet büszke erre, mint ahogy arra is, hogy Európában a szektor egyetlen független szereplőjének tekinthető, vagyis nem állami cégről van szó és nem is egy big pharma leányvállalatáról. A magyar tőzsde csúcsvállalatai közül a Richter is igyekszik jó előre tervezni, nemrégiben tették közzé, milyen stratégia mentén haladnának 2035-ig, amelyről Orbán Gábor a Richter vezérigazgatója minden bizonnyal szívesen beszél a Money Talks konferencián.

A Molt Bacsa György képviseli, az olajtársaságra is izgalmas évek várnak. A Mol, ahogy az energetikai szektor szinte valamennyi szereplője, jelentős átalakuláson megy keresztül. A következő 5 év egyik nagy kérdése, tudja-e növelni a Mol a jelenlétét a közép-kelet-európai régiói országaiban, a kis- és nagykereskedelmi üzletágakban. A működésből adódóan jelentős terhelést jelent a környezetre a Mol tevékenysége, adódik a kérdés, hogyan tudnák úgy csökkenteni a karbonlábnyomukat, hogy az összhangban legyen a globális klímaváltozás elleni harccal. Bacsa György arról is beszélhet, hogy mennyiben más a Mol stratégiája a klímaváltozás elleni küzdelemben, mint a régió többi olajvállalatáé. A közeljövő nagy kérdése pedig a leválás ütemezése az orosz nyersolajról és az, hogy ehhez kapcsolódóan mekkora értékű beruházást valósít meg a Mol.

