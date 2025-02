Soha nem látott magasságokba szökött az arany ára. Az egekbe futó árfolyam hétfőn már a 2900 dollárt is meghaladta unciánként.

Az Index azt írja, az aranyár példátlan kilövésére azután került sor, hogy Kína zöld utat adott biztosítók egy csoportjának az aranybefektetésekhez, valamint Donald Trump újabb vámemelést helyezett kilátásba

Emlékeztetnek, a kínai szabályozó hatóságok egy új kísérleti programot indítottak el, amely lehetővé teszi tíz kiválasztott biztosítótársaság számára, hogy vagyonuk maximum egy százalékát aranyba fektessék. A programban olyan nagyvállalatok is részt vesznek, mint a PICC Property & Casualty Co. és a China Life Insurance Co., amelyek az ország legnagyobb biztosítói közé tartoznak.

A Minsheng Securities Co. elemzése szerint az új szabályozás nyomán akár 200 milliárd jüan (27,4 milliárd dollár) értékű befektetés is érkezhet az aranypiacra.

Átszámítva ez jelen árfolyamon 10 744 583 994 800, azaz több mint 10 ezermilliárd forintot jelentene.

Ez pedig jelentős hatással lehet a jól ismert nemesfém árfolyamára.

A kép egészét boncolgatva ugyanakkor a lap azt is hozzáfűzte, hogy

Donald Trump és a geopolitikai feszültségek is felfelé hajtják az arany árát.

Az arany unciánkénti ára

február 10-én nem sokkal dél után 2930,44 dolláron állt,

ami 1,48 százalékos (42,84 dollár) emelkedést jelentett.

A nemesfém árfolyama csak az elmúlt héten 2,2 százalékot erősödött, és szignifikánsan drágult Donald Trump amerikai elnöki posztra történő visszatérése óta a felerősödött gazdasági és geopolitikai kockázatok miatt. Ahogy az az MTI által közölt elemzésben áll, a mostani áremelkedéshez jelentősen hozzájárult Trump azon bejelentése is, miszerint újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba az acél- és alumíniumimportra.

Szépen lassan az egekbe tört az arany A csúcsdöntésbe torkolló folyamat nem előzmény nélküli. Emlékezetes, múlt pénteken bár megtorpantak a fő nyugat-európai indexek, az aranyár így is emelkedni tudott , akárcsak az elmúlt hét első napján

Nem véletlen a drágulási tendencia: lapunknak több szakértő is leszögezte, hogy az arany az ilyen volatilis, ingadozó piaci helyzet közepette érthető választás kockázatkezelési szempontból. Egybehangzó vélemények alapján racionális lépés lehet növelni a befektetési arany súlyát a portfólióban, kiküszöbölendő az esetleges veszteségeket a tőkepiacon.