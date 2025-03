A Nasdaq Inc. jövő év második felében egész napos, 24 órás kereskedést vezethet be a Nasdaq tőzsdén – számolt be az MTI hétfőn.

Tal Cohen, a Nasdaq elnöke a LinkedIn-en azt közölte, hogy

Kapcsolódó Szerdán újabb sokk érkezhet

a tervek szerint elindul a 24 órás kereskedés a hét öt munkanapján 2026 második felétől.

Az egész napos kereskedés bevezetésére azután kerülhet sor, hogy sikerül beszerezni az összes hatósági jóváhagyást.

Februárban egy másik tőzsdeüzemeltető, a Cboe Global Markets Inc. közölte, hogy 24 órás tőzsdei kereskedést indít a hét öt munkanapján, ha megkapja ehhez a szabályozók jóváhagyását. Az Észak-Amerikában, Európában, illetve az ázsiai és csendes-óceáni térségben működő vállalat platformot biztosít az opciók, határidős ügyletek, részvények és devizák kereskedéséhez.

A New York-i Értéktőzsde (NYSE) októberben nyújtott be kérelmet az illetékes hatóságokhoz, hogy meghosszabbíthassa a kereskedési időt.

Tal Cohen megjegyezte, hogy

a lakossági befektetők az egyes időzónákban növekvő érdeklődést mutatnak az amerikai részvények iránt.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a piacoknak és a befektetőknek figyelembe kell venniük a megnövekedett volatilitás és a meghosszabbított tőzsdei órák következtében magasabb tranzakciós költségekkel járó kockázatokat.

Szerdán újabb sokk érkezhet Egyre inkább elbizonytalanodtak idén az amerikai tőzsdék, a befektetők egyre idegesebben emésztik meg Trump viharos kormányzásának hatásait. Tartanak az amerikai gazdaság lassulásától, de reméli, hogy a Fed majd kamatcsökkentésekkel segít, ennek azonban komoly akadálya lehet, ha rosszak az inflációs adatok. Bővebben

A Bank of Amerika felméréséből az derült ki, a profi befektetők szerint minden mást el kell adni, s csak részvényt érdemes tartani. Igaz, nem mindegy, milyet.