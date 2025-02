Hiába növekszik egyre inkább Európában az elektromos autók népszerűsége a vásárlók körében, a nagy fellendülés közepette teljesen összerogytak a Tesla eladásai a friss adatok alapján. Az Európai Autógyártó Szövetség (ACEA) szerint ugyan Európai Unióban, Nagy Britanniában és az Európai Szabadkereskedelmi Övezetben (EFTA) januárban 2,1 százalékkal csökkent az újautó eladások száma az egy évvel korábbihoz képest, az elektromos autók hasítanak. Az eladott darabszámot tekintve ez a szegmens 37 százalék feletti növekedést volt képes felmutatni 2024 első hónapjához képest - írja a Reuters.

Ugyanakkor a Teslának nem sikerült becsatlakoznia a fellendülésbe, a Financial Times szerint az Elon Musk által vezetett cég eladásai a régióban 45 százalékkal estek vissza, mindössze 9900 darabra. Az újautó regisztrációkon belül a Tesla részesedése 1,8 százalékról 1 százalékra csökkent.

A tragikus eladási adatok már korábban sejthetőek voltak, mivel több nagyobb ország statisztikáiban már a hó elején tetten érhető volt a csökkenés. A New Automotive akkori adatai azt mutatták, még Nagya-Britanniában járt legjobban a cég ezek közül az országok közül, ott csak 12 százalékos volt a csökkenés. Azonban Franciaországban 44, Svédországban és Norvégiában 38, Hollandiában 42 százalékos volt az elmaradás az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A legnagyobb autópiacnak számító Németországban az illetékes hatóság adatai szerint 59 százalékos zuhanás volt tapasztalható.

A szakértők most arra keresik a választ, hogy az egykor kifejezetten trendinek és progresszívnek tekintett márka miért szenved Európában. Úgy látják, a lehetséges két magyarázat közül mindkettő szerepet játszik ebben:

Az iparági trendek nem kedveznek a Teslának Európában

A fogyasztók igenis büntetik a Teslát Musk fokozott politikai szerepvállalása miatt, amelynek nem csak a Donald Trump elnök melletti határozott kiállás a része, de az európai politikába történő közvetlen beavatkozás, illetve az európai politikai berendezkedés elleni leplezetlen kirohanásai is.

A Tesla Model Y rettenetesen népszerű volt Európában 2023-ban, azonban az egyre erősebb verseny hamar érezni kezdte a cég. Tavaly eladásai 1,1 százalékkal csökkentek, első ízben 10 éves folyamatos növekedés után. Szeptemberben már a kínai BYD lett a világ vezető elektromos-autó márkája, köszönhetően agresszív árstratégiájának. Erről bővebben itt írtunk.

Míg a Tesla az elmúlt években szerény változtatásokat hajtott végre a kínálatában, a rivális márkák, mint a VW, a Renault és a BMW új modelleket dobtak piacra, néha alacsonyabb árakon. A Tesla eközben egy csomó olyan problémával szembesült, mint a többi gyártó. Ezek a kereslet lassulása, az ellátási láncokat érintő problémák és a vásárlóknak nyújtott támogatások csökkenése. De a vállalatnak van néhány sajátos problémája is. Ilyen például a Model Y folyamatban lévő modellfrissítése, ilyen időszakokban ugyanis a vásárlók jellemzően kivárnak, amíg a korszerűbb változat megérkezik - írja a Financial Times tulajdonában lévő thenextweb.com.

Ezen a helyzeten rontott tovább most Musk intenzív politikai szerepvállalása, Európában is. December óta például többször is támogatásáról biztosította a most vadárnapi választásokon 20 százalékos eredményt elérő, szélsőjobboldali német Afd pártot és több megmozdulásával is közvetlenül be kívánt avatkozni a brit belpolitikába.

A svéd elektromos autókat gyártó Polestar vezérigazgatója január végén a Bloombergnek adott interjújában már arról beszélt, hogy Musk politikai szereplése kiváló lehetőséget nyújt vállalatának, a csalódott vásárlók ugyanis alternatívákat keresnek a Tesla helyett. Szerinte egy csomó ember azt írta, hogy nagyon nagyon nem tetszik nekik az egész és rájuk oda kell figyelni.

A thenextweb hivatkozik egy holland felmérésre, amely azt mutatja, az országban a Tesla tulajdonosok mintegy egyharmada Musk miatt meg szeretne szabadulni autójától. A Reuters szerint pedig egy januári brit felmérés szerint az elektromos autókat már birtokló, illetve azt vásárolni szándékozó válaszadók 59 százaléka válaszolta azt, hogy Musk politikai akciói miatt tartják magukat távol a Teslától.

Andrew Fellows, a Star nevű autópiaci elemzőcég szakértője azt mondta, becslése alapján a Tesla eladásainak visszaesésében nagyjából 70 százalékos szerepet játszhatnak az iparági trendek és 30 százalékban Musk megnyilvánulásai okolhatóak érte.

Egy német vállalkozó mindenesetre örül a fejleményeknek. A Baden-Württemberg-i cég tulajdonosa az FT szerint állítólag azt mondta, a vásárlók megrohamozták a Tesla tulajdonosoknak készült matricákért, amelyen ez áll "még azelőtt vettem ezt az autót, hogy Elon megőrült". Egy hétvége alatt állítólag közel 2000 megrendelést kapott. Ez pedig elég magas szám, ha figyelembe vesszük, hogy januárban a német piacon kevesebb, mint 1300 új Tesla talált gazdára.