Pocsék adatok érkezhetnek Amerikából

A héten induló gyorsjelentési szezonban az amerikai vállalatoknak profitszámaikkal is alá kéne támasztania azt, miért is emelkedett ekkorát a tőzsde idén. Márpedig intő jelek vannak, az elemzők folyamatosan módosítják lefelé várakozásaikat, igaz, így könnyebb is lehet kellemes csalódást okozni. Márpedig erre fokozottan szükség lehet.