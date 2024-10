Dübörög az amerikai gazdaság és az egekben járnak a tőzsdei árfolyamok is, azonban a részvények drágaságát meg is kéne indokolni valamivel. A héten indul az amerikai gyorsjelentési szezon, s ha a vállalati profitok jobbak lesznek a vártnál, az akár indokolhatja is a felhőtlen jókedvet. Erre már csak azért is szükség lehet, mivel az S&P 500-as index részvényeinek átlagos árfolyam/nyereség hányadosa (P/E) a várt eredményekkel számolva már 21,5-ön jár, márpedig ez az elmúlt három évben közel a legmagasabb érték. A mutató hosszútávú átlaga alig 15,7 – írja az LSEG adataira hivatkozva a Reuters.

A UBS részvénystratégái szerdán közzétett jelentésükben azt írták, a harmadik negyedévben az S&P 500 cégeinek összesített profitja várhatóan 4,7 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A pozitív eredménymeglepetések történelmi arányát is figyelembe véve azonban az össznyereség valószínűleg inkább 8,5 százalékkal nőhetett.

Elvileg pont ilyen típusú pozitív meglepetésekre van szükség ahhoz, hogy a részvények tovább emelkedhessenek. 2010 óta az S&P 500 teljes hozama szorosan követi a vállalatok nyereségének és osztalékának növekedését. Az index azonban 2023 eleje óta előre szaladt, és most körülbelül 18 százalékkal van a szint felett, a várt nyereségek és osztalékok alapján.

– Ez arra utal, hogy a piac egy kicsit túllőtt a célon, a befektetők minden bizonnyal elég erős nyereség- és osztaléknövekedést várnak – állapította meg Jack Ablin, a Cresset Capital befektetési igazgatója.

Az amerikai gazdaság erejében bízók pénteken újabb muníciót kaptak, miután a szeptemberi munkaerőpiaci adatok a vártnál jobbak lettek. Ezek szerint az Egyesült Államokban a nem mezőgazdasági szektorokban szeptember folyamán összesen 254 ezer új álláshely keletkezett, miközben az elemzők csak 140 ezret vártak, miközben a munkanélküliségi ráta 4,1 százalékra esett.

A jövő héten esedékes amerikai fogyasztói árakra vonatkozó adatok újabb pillanatképet adnak a gazdaság állapotáról. A vártnál magasabb inflációs szám, tovább csökkentheti a várakozásokat azzal kapcsolatban, hogy a Fed végül is milyen mértékben mérsékli tovább a kamatokat a következő hónapokban. Az elemzők azt várják, a csütörtökön várható jelentés szerint a fogyasztói árak növekedésének mértéke szeptemberben éves szinten 2,3 százalékra mérséklődhetett az augusztusi 2,5 százalék után. A Chicagói Árutőzsde (CME) FedWatch mutatója szerint pénteken 5 százalékponttal, 30 százalék alá esett egy novemberi, 50 bázispontos kamatcsökkentés valószínűsége.

Az S&P 500-as részvényindex Kép: Economx, stooq.com

A jövő héten érkező jelentések közül fontosak lesznek a JP Morgan Chase Wells Fargo és a BlackRock számai. De nem csak a nyers profitadatok miatt, hanem azért is, mert egy csomó minden látható belőlük a hitelkereslet és a nem teljesítő hitelek arányának alakulásán keresztül. Amire figyelni kell, hogy a Fed múlt havi 50 bázispontos kamatvágása elkezdte-e már éreztetni a hatását a gazdaságban olyan csatornákon keresztül, mint az autóeladások és más nagy értékű vásárlások növekedése. Az első kamatcsökkentést követően a vállalatok jelentései ideális esetben azt mutatják, hogy a vezető keresleti mutatók erősödnek. Ezzel nőhetne az esélye annak, hogy a gazdaság lassulása tompított formában jelentkezik majd – mondta Bryant VanCronkhite, az Allspring Global Investments vezető portfóliómenedzsere.