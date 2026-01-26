Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,99 forintról 381,21 forintra csökkent 18 órakor, napközben 381,03 forint és 382,52 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 414,39 forintról 413,54 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 321,98 forintról 320,75 forintra csökkent.

Szabadesés: négyéves mélyponton a dollár a forinttal szemben

Olyan alacsony szinten jegyzik hétfőn a dollárt a bankközi devizapiacon, mint közel négy évvel ezelőtt.