Dúró Dóra egy hozzászólás keretében fenyegetést kapott egy férfitól, aki nyíltan az ő és az édesanyja meggyilkolásával fenyegetőzött. A politikus szerint a poszt, ami alá a kommentet kapta, arról szólt, hogy két asszony lopni tanított egy nyolcéves kislányt, aki az egyik elkövetőnek a dédunokája, a másiknak pedig az unokája volt. Ennek kapcsán fogalmazta meg a Mi Hazánk álláspontját, véleménye szerint ez váltotta ki a fenyegető kommentet is.
„Engem nem lehet megfélemlíteni” – üzente a kommentelőnek Dúró Dóra. Hozzátette, politikusként mindig is ki fogja mondani az igazságot, azonban négygyermekes édesanyaként és az Országgyűlés alelnökeként kötelessége komolyan venni a kivégzéssel fenyegető üzenetet, mivel ez szerint valós veszélyt jelenthet rá és az édesanyjára is. Ezért feljelentést tesz az ügyben.
„A közélet nem szólhat lincselő indulatokról. Aki mások életét fenyegeti, annak számolnia kell a következményekkel”
– emelte ki a Mi Hazánk elnökhelyettese.
