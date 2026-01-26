A londoni FTSE-100 mutató 0,05 százalék, a frankfurti DAX-index 0,20 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,15 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,12 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,26 százalékos, Madridban 0,76 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,24 dollárral, 0,37 százalékkal, 64,83 dollárra csökkent.
Az arany határidős jegyzése 5122,91 dolláron állt unciánként, 2,11 százalékos, 105,91 dolláros, erősödéssel. Ezzel a nemesfém ára újabb történelmi csúcsot ért el hétfőn.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében 1,17 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 39,57 eurón állt.
Az európai tőzsdezárás után New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,32 százalékos, az S&P 500-as index 0,56 százalékos pluszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,68 százalékos nyereséggel állt.
