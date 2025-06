Az amerikai határidős részvények árfolyamai szerdára elhanyagolható mértékben emelkedtek, ám ez valójában inkább kivárást jelent - hiszen a kereskedők a Federal Reserve közép-európai idő szerint este 8 órára várható kamatdöntésére készülnek.

A piaci folyamatokra azonban most mégis inkább az Izrael és Irán közötti fokozódó konfliktus van nagyobb hatással.

A közel-keleti feszültség továbbra is félelemben tartja a befektetőket.

A hangulatot pedig nyilván nem javította, hogy Donald Trump elnök a Truth Social platformján konkrétan megfenyegette Irán legfőbb (vallási) vezetőjét, Ali Hámenei ajatollahot, mondván, hogy tudják hol rejtőzik, de nem fogják megölni - legalábbis egyelőre. Ám egy másik posztban jelezte fogytán türelmük, és feltétel nélküli megadásra szólította fel a perzsa államot.

Úgy tűnik, hogy míg a piaci szereplők egyre optimistábbak például a német gazdasággal kapcsolatban, az amerikai adatok már nem festenek ilyen jól - olvasható az MBH Elemzési Centrumának hírlevelében. Az ipari termelés 0,2 százalékkal esett vissza májusban az előző hónaphoz képest, pedig az elemzők stagnálásra számítottak.

A Dow Jones ipari index alakulása az elmúlt öt napban Kép: TradingView

A kiskereskedelmi forgalom is visszaesett, 0,9 százalékos csökkenés látható, amely rosszabb az elemzők által várt 0,6 százalékos csökkenésnél.

a Dow Jones ipar átlag 0,70 százalékot veszített,

az S&P 500 index 0,84 százalékkal csökkent,

míg a Nasdaq Composite 0,91 százalékot veszített értékéből.

Ellenben az olaj határidős árfolyama is több mint 4 százalékos emelkedéssel zárta a napot.

Jerome Powellre kell figyelni

Ami a Fed szerdai döntését illeti túl nagy meglepetés azért nem várható:

az amerikai jegybank várhatóan változatlanul tartja a kamatokat.

A befektetők sokkal inkább árgus szemekkel figyelik majd a Fed elnökének várható nyilatkozatait illetve a döntéshozók kamatpolitikai előrejelzéseit.

Jerome Powell persze nincs könnyű helyzetben, miközben egyre nagyobb rajta a politikai nyomás, a határidős piaci árazás gyakorlatilag semmilyen esélyt nem mutat a kamatcsökkentésre a CME Group FedWatch mutatója szerint.

Donald Trump azzal érvel, hogy a túl magas szövetségi alapkamat fenntartása megnehezíti a vállalkozások és a fogyasztók hitelfelvételét, ami tovább terheli az amerikai gazdaságot. A szövetségi alapkamat határozza meg, hogy a bankok mennyit számítanak fel egymásnak az egynapos hitelekért, de hatással van a legtöbb amerikai által nap mint nap tapasztalt hitelfelvételi és megtakarítási kamatlábak nagy részére is.

A gazdasági kilátások némi javulása ellenére a júniusi CNBC Fed-felmérés válaszadói továbbra is gyengébb növekedést és magasabb inflációt jósolnak, mint az év elején, és a legtöbben szerint továbbra is magas a bizonytalanság a vámpolitikával kapcsolatban.

A recesszió valószínűsége a következő évben 38 százalékra csökkent a májusi 53 százalékról, de meghaladja a januári 23 százalékos szintet.

A szakértők szerint a kamatcsökkentést legalább szeptemberig elhalasztják,

így a magas árak és a hitelköltségek súlya alatt görnyedő amerikai fogyasztók helyzete nem sokat enyhül.

Habár jelzálogok vagy az autóhitelek kamatára nincs és nem is nagyon lesz közvetlen befolyással a kamatdöntés, a hitelkártya-tartozás rémképe továbbra is komoly fejfájást okoz egy átlag-amerikainak. Mivel a legtöbb hitelkártya változó kamatozású, és az utóbbi időben bizony emelkedő tendenciát mutat, még a Fed tétlensége is hatással van rá.