A londoni FTSE-100 és a frankfurti DAX-index is 0,11 gyengült, ugyanakkor a párizsi CAC-40 0,18 százalékkal erősödött. 0,04 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést az euróövezeti EuroStoxx50 index is.

Az európai tőzsde zárásakor a New York-i Dow Jones ipari átlag 0,24, az S&P 500-as index 0,42, a Nasdaq 0,75 százalékos pluszon állt.

A Brent olajfajta ára 2,69 százalékkal, 2,18 dollárral nőtt, 82,79 dollárba kerül. Az arany unciánkénti ára 0,43 százalékkal 1976,15 dollárra süllyedt.

Nőtt az európai gáz ára is: a TTF decemberi határidős jegyzésében 1 megawattóra 45,75 eurón zárt, ami 1,52 százalékkal magasabb a pénteki záróértékénél.