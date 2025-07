A kriptoelemzők most éppen azt találgatják, hogy a bitcoin mikor tesztelheti újra a május 22-én elért 111 970 dolláros történelmi csúcsát. A hét elején még nagy volt az optimizmus, az árfolyam 109 000 dollár környékén mozgott, aztán a némileg csalódást keltő amerikai munkaerőpiaci adatok meghozták a várt, és mondhatni természetes korrekciót – ami nem tartott túl sokáig.

Gyenge időszak következik, de óriási a hype

A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a harmadik negyedévek – amikor az északi féltekén nyár van – jellemzően gyengébb időszak a bitcoin és úgy általában a kriptovaluták számára.

A CoinGlass adatai szerint a bitcoin 2013 óta átlagosan 5,47 százalékos nyereséget ért el a harmadik negyedévben. Ha ezúttal is ez a trend folytatódik, a bitcoin ára viszonylag könnyen megjósolható: szeptember 30-án 111 000 dollár körül várható – éppen csak elmaradva a történelmi csúcstól, a 111 970 dollártól.

Feltéve ha tényleg betartja a kriptókirály ezt az ökölszabályt – ugyanis az idei, júniusi hónapot a legmagasabb havi gyertyával zárta – ami viszont egyáltalán nem szokványos.

Vannak olyan mutatók, amik azt jelzik, hogy a piac továbbra is imádja a bitcoint.

Olyannyira, hogy a TradingView adatai szerint a bitcoin dominanciája lassan 70 százalékos, ami közel 13 százalékos növekedést jelent az idei év eddigi részében.

Elég jól látszik, hogy a 108 000 dolláros szint továbbra is a BTC rövid távú ellenállási szintjét jelenti, ám az is világos, hogy ezt némi ostrom után sikerült most áttörni.

Habár várható még árfolyambefolyásoló munkaerőpiaci és béradat, ám a piaci elemzők annak ellenére is optimisták, hogy az vélhetőleg szintén elmarad majd a várakozásoktól. Az amerikai munkaerőpiac gyengüléséről szóló újabb hírek ugyanis növelhetik annak az esélyét, hogy a Federal Reserve inkább előbb, mint később elszánja magát a kamatcsökkentésre. Ez már csak azért is lényeges, mert pont ez lenne a kockázatosnak ítélt eszközök likviditási injekcióinak kulcsfontosságú forrása.

Egyes elemzők odáig merészkednek, hogy

ezt a Fed már júliusban meglépheti, ami bizony jó hír lenne a kriptovaluta vagy techrészvény tulajdonosoknak.

Lényegében úgy tűnik, hogy a piacok már be is árazták a gyengébb amerikai dollárt, amit az is bizonyít, hogy a tőke olyan eszközökbe kezdett áramolni, amelyek hagyományosan profitálnak a devizaárfolyam-csökkenésből, mint például a részvények, az árucikkek és maga a bitcoin.

Trump heteken belül két vállra fekteti a Fed-et

Ez nyilvánvalóan nem független attól a politikai nyomástól, amit Donald Trump amerikai elnök a Federal Reserve-re gyakorol folyamatosan. Áprilisban Trump már odáig ment, hogy kijelentette:

Jerome Powell Fed-elnök menesztése nem jöhet elég gyorsan.

A Farside adatai szerint május 1. óta az amerikai székhelyű spot bitcoin ETF-ekbe 9,91 milliárd dollárnyi tőke áramlott, ami a 2024 januári indulásuk óta befolyt teljes tőke mintegy 20 százaléka.

Markus Thielen, a 10x Research kutatási vezetője a Cointelegraphnak azt fejtegette, hogy Trump fejében már meg is született az új Fed-elnök alakja, aki nyilvánvalóan lazább monetáris politikát képvisel majd, ami potenciálisan a bitcoinnak és más kriptovalutáknak kedvezhet.

„Csak idő kérdése lehet, hogy Trump egy új, a kamatcsökkentések felé hajló Fed-elnököt jelöljön, olyat, mint a nixoni időkben Arthur Burns volt, akinek a politikai nyomásnak való engedelmessége hozzájárult az 1970-es évek inflációjának elszabadulásához.”

Ezzel együtt a kutató úgy véli, a bitcoin ára a hónap végére akár 116 000 dollárra is felkúszhat, mivel a vázolt makrogazdasági tényezők mind a kezére játszanak. Ez pedig néhány hét alatt 6,45 százalékos haszonnal kecsegtetheti a kockázatvállaló befektetőket. Persze itt azért fontos megjegyezni, hogy simán történhet ennek az ellenkezője is.

A bitcoin árfolyamának alakulása az elmúlt évben Kép: TradingView

Az Egyesült Államokban egyébként állami szinten haladnak előre a jogszabályalkotásokkal, 10 szövetségi állam dolgozik olyan törvényeken, amelyek a kriptovalutákat beillesztenék a kereskedelmi kódexükbe, bitcoin-tartalékokat hoznának létre, és tovább vizsgálnák, hogy a kriptovaluták hogyan befolyásolhatják az állam gazdaságát. Egyre több vállalat fektet bitcoinba - megirigyelve a fő kripto-szószóló MicroStrategy szoftvercég megkérdőjelezhetetlen sikerét. Csak júniusban 26 ismert vállalat vette fel az eszközt a mérlegébe, így a bitcoinnal rendelkező vállalatok teljes száma 250-re emelkedett.

Itthon inkább büntetni akarnak – de még az sincs kidolgozva rendesen

Magyarországon közben újabb kriptotörvénnyel sokkolják a befektetőket, amely bizonyos körülmények között akár nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatja a kriptósokat – írta meg a fintech.hu sajtóinformációk alapján.

És nem csak azokat, akik szolgáltatást nyújtanak – a befektetők is célkeresztbe kerülhetnek.

A módosítás a Büntető Törvénykönyvbe (Btk.) került be, és két új bűncselekményt vezet be:

Kriptoeszközzel való visszaélés

Jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása

Ha tehát valaki engedély nélkül vált vagy szolgáltat, és ezt jelentősebb értékben teszi, súlyos büntetést kockáztat. A kategóriák így néznek ki:

Legfeljebb 2 év: ha valaki kisebb értékben, engedély nélkül vált

3 év: ha az ügylet legalább 50 millió forint értékű

1–5 év: ha az átváltás „különösen jelentős” (azaz 500 millió forint feletti)

2–8 év: ha valaki engedély nélkül szolgáltat ilyen értékben

Mindezzel csak az az aprónak nem nevezhető probléma, hogy senki nem tudja pontosan, hogy ki és milyen feltételekkel minősül engedélyes szolgáltatónak. Sokan értetlenül állnak a jogszabály bevezetésének időzítése előtt. Július 1-jén ugyanis nemcsak a magyar Btk.-módosítás lépett életbe, hanem az uniós szintű MiCA (Markets in Crypto-Assets) rendelet is. Ez utóbbi célja, hogy egységes és kiszámítható keretrendszert adjon a kriptoeszközöknek az EU-ban.

Az új uniós szabályokkal átláthatóbbá válik a kriptopiaci kereskedés A kriptoeszközök egyre nagyobb szerepet kapnak a pénzügyi világban, de sokan még mindig nem tudják, hogyan működnek. A kriptopiac hiányzó szabályozása ráadásul eddig sok kockázatot is rejtett a befektetők számára. >>>

A magyar szabályozás ezzel szemben váratlanul és mindenféle felkészülési idő nélkül jelent meg – ellentétben a MiCA évek óta tartó előkészítésével és fokozatos bevezetésével. Ráadásul a magyar részletszabályok még váratnak magukra.

Egyes kritikusok szerint a kriptózás mára a drogkereskedelemhez vált hasonlatossá: már a vásárlás is büntethető, miközben az eladók még nagyobb kockázatot vállalnak. Ez különösen igazságtalannak tűnik egy olyan környezetben, ahol a felhasználók túlnyomó többsége adózott jövedelemből vásárolt digitális eszközöket.

Ennek következményeként több hazai kriptós vállalkozás már most a külföldre költözést fontolgatja – például Litvániába vagy Észtországba, ahol a szabályozás átláthatóbb és támogatóbb. Az is felmerült állítólag, hogy Magyarországon koncessziós rendszert vezetnének be:

azaz csak államilag „kijelölt” szereplők végezhetnének ilyen tevékenységet – hasonlóan a dohánykereskedelemhez vagy a kaszinókhoz.

Ez nemcsak a szolgáltatókat, hanem több százezer kriptovaluta-tulajdonost is érint.

Fontos azonban kiemelni, hogy a kriptovaluták birtoklása és azok mozgatása saját tárcák között önmagában nem sérti a hatályos magyar jogszabályokat – ez továbbra is legális tevékenység. A probléma elsősorban az átváltásokkal kapcsolatban merül fel: ha valaki kriptoeszközt pénzre vagy más digitális eszközre vált, különösen nem regisztrált vagy engedély nélküli szolgáltatón keresztül, az már bűncselekménynek minősülhet, értékhatártól függően akár súlyos következményekkel.

Nyilván ezek után célszerű kizárólag olyan platformokat használni, amelyek a MiCA rendeletnek megfelelően működnek, azaz rendelkeznek érvényes európai engedéllyel. Az ismeretlen, nem szabályozott váltók igénybevétele kockázatos lehet – akár jogi, akár pénzügyi szempontból –, így ezek használatát érdemes kerülni.