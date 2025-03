A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1179,18 pontos, 1,34 százalékos emelkedéssel 89 239,75 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 19,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az emelkedés mögött az OTP pénteken megjelenő jelentése állhat, a bank részvényeit a jó eredményben bízva kezdhették el vásárolni a befektetők. Szemán Péter úgy vélte, a nemzetközi hangulat is segítette a BÉT-et, Európában most az autógyárak húzzák föl a tőzsdeindexeket. Belföldön csak a Magyar Telekom gyengélkedett, mert a részvényesek az újabb erősödési hullám után most jó áron adhatják el a papírjaikat – tette hozzá.

A Mol 26 forinttal, 0,92 százalékkal 2864 forintra erősödött 3,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 690 forinttal, 2,86 százalékkal 24 800 forintra nőtt, forgalmuk 12,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,76 százalékkal 1670 forintra csökkent, forgalma 862,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,28 százalékkal 10 850 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8680,42 ponton zárt csütörtökön, ez 37,72 pontos, 0,44 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.