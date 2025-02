Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a kedvező nemzetközi tőzsdei hangulattal magyarázta a BUX kivételes mértékű emelkedését. Ennek oka, hogy egész Európában bizakodnak a befektetők, mivel az idei első gyorsjelentési időszakhoz érve eddig többségében kedvező adatokat tettek közzé a vállalatok. Az elemző szerint a részvénypiacok kedvezően fogadták az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai tervről szóló sajtóértesülést is.

Megjegyezte azt is, hogy a BUX a térségen belül is kiemelkedően teljesített, a cseh és a lengyel részvényindexet is felülmúlta.

A Mol 32 forinttal, 1,12 százalékkal 2900 forintra, az OTP-részvények ára 1450 forinttal, 6,16 százalékkal 25 000 forintra, a Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,98 százalékkal 10 320 forintra erősödött. A Magyar Telekom árfolyama változatlan maradt, 1416 forinton zárt.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8019,69 ponton zárt csütörtökön, ez 11,2 pontos, 0,14 százalékos csökkenés a szerdai zárásához képest.