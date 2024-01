ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Megdöntötte január 5-i rekordját a BUX, akkor 61 454,6 ponton zárt, most pedig 61 921,62 ponton. De ezen túlmenően is felülteljesített a pesti börze a nemzetközi piacokhoz képest, ami a szakértői vélemény szerint a hétfői, amerikai piacokon bekövetkezett jelentős emelkedéseknek volt köszönhető. A befektetők a régiós piacokat is megtalálták, mivel a lengyel tőzsde is a budapestihez hasonlóan jól teljesített.

Az OTP-re kedden céláremelés érkezett, a Raiffeisen Bank 12 700-ról 18 700 forintra emelte a bank részvényeire vonatkozó 12 havi célárfolyamát. Az OTP részvények ára 230 forinttal, 144 százalékkal 16 180 forintra, A Magyar Telekom árfolyama 3 forinttal, 0,44 százalékkal 683 forintra, A Richter-papírok árfolyama 95 forinttal, 1,05 százalékkal 9115 forintra emelkedett. Egyedül a Mol maradt alul kedden, árfolyama 4 forinttal, 0,14 százalékkal 2832 forintra csökkent.

A BUMIX 0,97 százalékos emelkedéssel zárt hétfőhöz képest.