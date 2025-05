Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a visszaesés nem volt meglepő, mivel a nyugati részvényindexek is hasonló mértékű csökkenéssel zártak. Hozzátette, az eladási hullámhoz hozzájárult a kereskedelem hétfői felívelése is, mivel emiatt a BÉT számos részvényét most jó áron lehetett értékesíteni.

Lényeges kibocsátói hír nem jelent meg a Richter gyógyszerfejlesztési megállapodásán kívül, de ennek a hatását is ellensúlyozta az, hogy a nemzetközi piacok új gyógyszeripari vámok bevezetésétől tartanak – tette hozzá az elemző az MTI-nek.

A Mol 10 forinttal, 0,33 százalékkal 2994 forintra, az OTP-részvények ára 550 forinttal, 2,06 százalékkal 26 150 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,82 százalékkal 1690 forintra, a Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,28 százalékkal 10 760 forintra csökkent.

A BUMIX 8439,05 ponton zárt kedden, ez 8,02 pontos, 0,1 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.