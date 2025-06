A hazai befektetési alapokban a legutolsó statisztikák szerint 19 ezermilliárd forintot meghaladó vagyont kezeltek a május végi állapot szerint. Ebből továbbra is magas a koncentráció a kötvényalapokban (6 146 milliárd forint), de ennek a kategóriának a népszerűsége messze nem olyan magas, mint a korábbi években: egyrészt a hozamtermelő képesség sem olyan vonzó már, így az értékesítési számok is alábbhagytak.

A kötvényalapokban éveken keresztül stagnál az állomány 1500 milliárd forint körül, majd 2022 nyarán indult a robbanásszerű felívelés. A folyamat érthető, az alapkezelők ekkor már érthetően vonzónak találták a magyar intézményi állampapírok hozamát: a 10 éves állampapíré 2022 őszén járt a csúcson 10,9 százalékon. Amelyik alap itt bevásárolt, óriási árfolyamnyereséget ért el, hiszen azóta 7 százalékra esett vissza a hozam, ami egy 10 éves futamidejű állampapír esetén 30-40 százalékos árfolyamnyereséget jelentett.

Az alapokban az árfolyamnyereség mellett a hozamok is növelték a tőkét, illetve az értékesítés is felpörgött a befektetők részéről. Mindezek együttes hatására már 2023 februárban átlépte az állomány a 3000 milliárd forintot, még ennek az évnek a nyarán a 4000 milliárdot, a csúcs pedig idén január végén 6273 milliárd forint volt.

A nettó értékesítés (a kötvényalapba történő vásárlások és eladások egyenlege) ugyanakkor már erősen vegyesen alakul az utóbbi időszakban, májusban 20 milliárd forint pluszt mutatott, de a megelőző 3 hónapban összesen nettó 184 milliárd forint tőke ment ki ebből a kategóriából.

A hazai rövid, forintos kötvényalapokból (ezekben 3 év az átlagos hátralévő futamidő) 5 hónapja még erősebb a kiáramlás, idén május végével bezárólag nettó 276 milliárd forintot vettek ki a befektetők. Ennek a jelentős összegnek a nagy része ki is ment a kötvényalapok kategóriából, mert az eurós kötvényalapok messze nem tudtak ennyi pénzt bevonzani.

Ahogy az idei statisztikák alapján látszik, a kötvényalapokban lévő vagyon nettó eszközértéke aligha produkál idén akkora felfutást mint tavaly. Május végén 1,4 százalékkal volt kevesebb pénz a kategóriában, mint 2024 végén, ehhez képest 2024 egésze 19 százalékos felfutást eredményezett.

A visszafogott teljesítmény egyáltalán nem csoda, idén az alapokban lévő kötvények kamatot ugyan termelnek, árfolyamnyereség azonban nem keletkezik rajtuk, hiszen a piaci hozamszintek nem csökkentek az év eleji szintekhez képest, sőt: a 10-éves magyar referenciahozam jelenleg 7,07 százalék, míg év elején 6,55-ön állt, vagyis az alapok által az év elején megvásárolt kötvényeken jelenleg (nem realizált) veszteség mutatkozik. Így nem meglepő, hogy a forintban kibocsátott magyar kötvényeket tartó alapok az év elejétől mindössze 1,4-2,4 százalékos teljesítményre voltak képesek.

Nem jobb a helyzet az eurós kötvényalapoknál sem, ahol az év elejétől elért hozamok mínusz 2 és plusz 2,6 százalék közt szóródnak, az átlagos hozam euróban is szerénynek tekinthető 0,8 százalék.