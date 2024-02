Elszaporodhatnak az olyan kibertámadások, amelyek már nemcsak az adatokat, hanem a fizikai eszközöket, például intelligens kamerákat, érzékelőket vagy ipari vezérlőrendszereket is célba veszik, így konkrét fizikai károkat okozhatnak – mondta az Economxnak adott interjúban Renate Strazdina, a Microsoft régiós technológiai vezetője. Beszélt arról is, hogy az oroszok – és oroszbarát szervezetek – láthatatlan módon is támadják Ukrajnát