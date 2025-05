Hamarosan indul az első magyar űrmisszió, hosszú évtizedek után – ez pedig az egyik hazai fogadóirodát is arra sarkallta, hogy fogadást indítson a témában.

A Vegas.hu csütörtöki közleményében azt írta, negyvenöt év után ismét magyar űrhajós repülhet a világűrbe: Kapu Tibor már június 8-án útnak indulhat a floridai Cape Canaveralból egy amerikai űrhajó fedélzetén. A küldetés során két teljes hetet tölt majd a Nemzetközi Űrállomáson, ahol komoly feladat vár rá – magyar kísérleteket hajt végre súlytalanságban.

Az online sportfogadási iroda felidézte, a 33 éves Kapu Tibor évek óta készül erre a pillanatra. Először itthon kellett bizonyítania, majd Amerikában kapott kiképzést – űrruhában gyakorolt, súlytalanságban edzett, és mindenre felkészült, ami odafent várhat rá. A missziót a NASA és az Elon Musk-féle SpaceX is támogatja, a háttérből pedig egy másik magyar szakember, a tartalékűrhajós Cserényi Gyula segíti a Földről.

Kapu Tibor Nyíregyházán született, gépészmérnökként végzett Budapesten, és korábban az autóiparban dolgozott – például akkumulátorokat fejlesztett. A HUNOR programba több mint kétszázan jelentkeztek, de végül ő lett az, akiből valódi űrhajós lehetett. Most minden készen áll: ha minden a terv szerint alakul, néhány napon belül felnézhetünk az égre, és tudhatjuk – magyar van odafent – foglalták össze.

Meddig lesz fent a magyar űrhajós?

Kifejtették, a játékoskedvűek most akár pénzt is kereshetnek a magyar űrhajós küldetésével. A hazai fogadók a Vegas.hu online sportfogadási iroda felületén (az interneten, valamint a telefonos alkalmazásában is) most

megtippelhetik, milyen hosszú lesz a missziója.

Az űrmissziók nem minden esetben a tervezett hosszban valósulnak meg, több körülmény is befolyásolhatja, hogy akár a tervezettnél tovább kell maradni az űrállomáson, vagy korábban meg kell szakítani a küldetést.

A Vegas.hu játékosai most fogadhatnak, hogy Kapu Tibor

a tervezett 14 napig (erre a legalacsonyabb az odds: 1,65),

esetleg kevesebb (odds: 9,00) vagy

több (odds: 3,30) napig marad fent az űrben.

A tétek dinamikusan változnak, fogadni egészen a misszió indulásáig lehet – írták.